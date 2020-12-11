Тигр из команды Забита и бельгиец с русскими корнями зажгли в США. В Bellator появились новые герои из России

Экс-чемпион организации Absolute Championship Berkut не выходил в октагон на протяжении двух лет, но, как оказалось, это сыграло 28-летнему Магомеду Магомедову (17-1-0) только на руку. Тигр в поединке против Матеуса Маттоса был очень голоден и амбициозен. Впрочем, таким дагестанец предстал ещё на процедуре взвешивания.

С первых же секунд махачкалинец, ведомый своим звёздным другом Забитом Магомедшариповым, навязал бразильцу свой ритм и геймплан, согласно которым сопернику была уготована роль статиста… или жертвы. Кому как больше нравится. На протяжении 15 минут схватки Матеус абсолютно ничего не смог показать. НИ-ЧЕ-ГО!

С ударом гонга Магомед мёртвой хваткой вцепился в оппонента, проведя несколько высокоамплитудных бросков в духе Кевина Рэндлмана, но бразилец каким-то чудом выжил…

Все три раунда Тигр провёл фактически за спиной противника, стопроцентно контролируя ход боя и между делом протирая южноамериканцем пол. Во втором раунде Магомедов и вовсе превратился в рюкзак, повиснув на спине соперника, но, к сожалению, к финишу выход на удушающий не привёл…

Дагестанский боец не стал рисковать в сегодняшнем выступлении, и, наверное, поэтому телезрители не увидели каскад ударной техники россиянина. Те, кто наблюдал за Тигром раньше, прекрасно знают, о чём идёт речь… Магомед одержал победу единогласным решением судей, признавших после боя, что "в этих джунглях появился новый король".

Чемпионом Bellator в легчайшем весе является Хуан Арчулета (25-2-0) — яркий нокаутер из Калифорнии. Что ж, наверняка обладатель пояса остался впечатлён действиями в клетке новобранца из России и в голове проецирует возможный бой.

Представляющий Бельгию россиянин Шамиль Никаев (10-0-0) также устроил праздник для своих почитателей, выдав на пару с американцем Кемраном Лачиновым феерический поединок. Если в начале схватки Шамиль владел преимуществом за счёт своих навыков в вольной борьбе, то к концу боя, когда силы у обоих бойцов иссякли, сценарий поединка принял формат блокбастера. Никаев и Лачинов попросту стали друг против друга и в духе драки в баре принялись проверять, чья голова крепче… Это выглядело потрясающе! Шамиль смог довести бой до победы решением судей и прекрасно запомнится американской публике.

В главном событии шоу состоялся титульный поединок между действующей чемпионкой Илимой-Лей Макфарлейн и претенденткой Джулианой Веласкес.

Унылый пятираундовый бой завершился свержением прежней королевы и появлением новой. Поздравления Джулиане!