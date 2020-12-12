Ни дня без скандала. Судья убил "Уфу" и подарил "Ротору" первую домашнюю победу

В ничем не примечательном матче российского чемпионата "Ротор" — "Уфа" внезапно вспыхнул скандал. Во время атаки уфимского клуба мяч угодил в руку игроку волгоградской команды. Это произошло в штрафной "Ротора" при счёте 0:0. Что отчётливо видно на повторе. При этом у сыгравшего в гандбол футболиста уже была жёлтая карточка, то есть в теории ему грозило удаление с поля.

Однако арбитр Василий Казарцев, даже внимательно изучив повтор, решил не ставить пенальти в ворота "Ротора" и вообще не считать этот эпизод нарушением правил. Игра продолжилась, и через некоторое время футболисты "Уфы" сначала остались в меньшинстве из-за удаления, а затем пропустили гол, который стал единственным в матче. "Ротор" одержал первую домашнюю победу в сезоне, но "Уфа" была в ярости из-за решений Казарцева.

— Два вратаря в воротах у "Ротора", поэтому и проиграли. Что касается судейства Казарцева, то я считаю, что судья, который считает, что в одних воротах может быть два голкипера, недостаточно квалифицирован для нашей лиги, — цитирует Sport24.ru председателя совета директоров "Уфы" Ростислава Мурзагулова.

В "Уфе" назвали судейство Казарцева предвзятым и решили добиваться его отстранения. В РФС уже признали ошибку арбитра и пообещали провести детальную проверку, чтобы наказать судью.

— Это очевидная ошибка арбитра. К сожалению, это не первая ошибка Казарцева, видимо, так он выполняет свои обязанности. Мне кажется, это следствие недостаточной квалификации. Его предвзятость в предыдущих случаях выявлена не была, но грубейшие ошибки с его стороны продолжаются. Будем делать выводы. Непрофессиональные, неподготовленные арбитры не должны судить, это очевидно. Сейчас будем разбираться более подробно, — заявил "Р-Спорту" глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Напомним, это не первый скандал с участием Казарцева в этом сезоне. В прошлый раз он поставил спорный пенальти в ворота "Спартака", из-за чего даже был отправлен на проверку на полиграфе.