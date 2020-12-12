Зеленский наградил нацгвардейца, которого судили за убийство журналиста в Донбассе

На Украине наградили военного Виталия Маркива, которого ранее судили в Италии за убийство журналиста и переводчика в Донбассе. Орден "За мужество" III степени нацгвардеец получил указом президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-служба офиса главы Незалежной.

— Президент Украины Владимир Зеленский, принимая во внимание ходатайство Министерства внутренних дел, подписал указ о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом "За мужество" III степени, — говорится в публикации.

Там отметили, что Маркив был несправедливо осуждён на 24 года, но позже его невиновность удалось доказать. В этом процессе принимали участие и высокопоставленные члены правительства страны. В пресс-службе назвали солдата героем и отметили его образцовое выполнение служебного и гражданского долга. Кроме того, Зеленский назвал освобождение Маркива "победой международного уровня".

Напомним, журналист Андреа Роккелли и российский правозащитник Андрей Миронов погибли в мае 2014 года близ Славянска во время миномётного обстрела. В том же обстреле был ранен французский фоторепортёр Вильям Рогелон, именно он дал свидетельские показания против украинских военных, которыми на тот момент командовал Виталий Маркив. В 2017 году украинец был арестован, когда приехал в Италию к матери. Итальянский суд приговорил его к 24 годам тюрьмы, но позже Маркив был оправдан.