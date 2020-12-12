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Полиция применила водомёты и слезоточивый газ против митингующих в Париже

Демонстранты четвёртые выходные подряд вышли на акцию против законопроекта "О глобальной безопасности".

12 декабря 2020, 18:29

Видео © Соцсети

Не менее 142 человек были задержаны на акции протеста в столице Франции — Париже. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.

Известно, что уже четвёртую субботу подряд во французской столице и других крупных городах республики проходят митинги против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", а также в поддержку свободы информирования. Демонстрации, как правило, сопровождаются беспорядками.

Во время массовых протестов в Париже задержано свыше 60 митингующих

Во время массовых протестов в Париже задержано свыше 60 митингующих

Кроме того, восемь правоохранителей получили ранения.

По информации очевидцев с места событий, во время протестной акции полиция прибегает к жёстким действиям, активно оттесняя демонстрантов. Как пишут СМИ, стражи порядка применили слезоточивый газ и водомёты.

Напомним, 24 ноября Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с целью причинения вреда физической или психической неприкосновенности". В связи с этим выразили протест журналистские профсоюзы на том основании, что введение такой нормы нанесёт серьёзный ущерб свободе слова, а журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу стражей порядка во время манифестаций. При этом во французском правительстве неоднократно заверяли, что данный законопроект не запретит журналистам вести съёмку правоохранителей.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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