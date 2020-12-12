Полиция применила водомёты и слезоточивый газ против митингующих в Париже
Демонстранты четвёртые выходные подряд вышли на акцию против законопроекта "О глобальной безопасности".
Видео © Соцсети
Не менее 142 человек были задержаны на акции протеста в столице Франции — Париже. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.
Известно, что уже четвёртую субботу подряд во французской столице и других крупных городах республики проходят митинги против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", а также в поддержку свободы информирования. Демонстрации, как правило, сопровождаются беспорядками.
Во время массовых протестов в Париже задержано свыше 60 митингующихКроме того, восемь правоохранителей получили ранения.
По информации очевидцев с места событий, во время протестной акции полиция прибегает к жёстким действиям, активно оттесняя демонстрантов. Как пишут СМИ, стражи порядка применили слезоточивый газ и водомёты.
Il ne fait ni beau ni chaud et on n’a vu de violence que de la part de la police mais on accueille sans sommation la #MarcheDesLibertes au canon à eau.— Marcelo Guevara (@Aiphan2022) December 12, 2020
Essayez la dictature, c’est ça ?
🎥@actufrparis#StopLoiSécuritéGlobale #marchesdeslibertes pic.twitter.com/9D0HSK3rne
Напомним, 24 ноября Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с целью причинения вреда физической или психической неприкосновенности". В связи с этим выразили протест журналистские профсоюзы на том основании, что введение такой нормы нанесёт серьёзный ущерб свободе слова, а журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу стражей порядка во время манифестаций. При этом во французском правительстве неоднократно заверяли, что данный законопроект не запретит журналистам вести съёмку правоохранителей.
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