Полиция применила водомёты и слезоточивый газ против митингующих в Париже

Не менее 142 человек были задержаны на акции протеста в столице Франции — Париже. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.

Известно, что уже четвёртую субботу подряд во французской столице и других крупных городах республики проходят митинги против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", а также в поддержку свободы информирования. Демонстрации, как правило, сопровождаются беспорядками.

Напомним, 24 ноября Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с целью причинения вреда физической или психической неприкосновенности". В связи с этим выразили протест журналистские профсоюзы на том основании, что введение такой нормы нанесёт серьёзный ущерб свободе слова, а журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу стражей порядка во время манифестаций. При этом во французском правительстве неоднократно заверяли, что данный законопроект не запретит журналистам вести съёмку правоохранителей.