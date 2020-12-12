Власти Китая закрыли город на границе с Россией из-за угрозы вспышки коронавируса

Власти Китая полностью остановили транспортное сообщение с городом Дуннин в провинции Хэйлунцзян, который находится на границе с Россией. Причиной стала повышенная угроза вспышки коронавируса, передаёт ТАСС.

Отмечается, что жители города после 00:00 13 декабря (19:00 мск 12 декабря) не смогут выехать за пределы населённого пункта. Остановлена работа общественного транспорта, людям запрещено использовать собственные автомобили до "особого распоряжения правительства". Разрешается передвижение только машин медучреждений, транспорта для перевозки продуктов и по специальным разрешениям.

Кроме того, все магазины, рынки и прочие торговые точки должны в течение пяти дней предоставить администрации результаты тестов на коронавирус всего персонала.

Стоит отметить, что в провинции зафиксировано лишь пять пациентов с коронавирусом, при этом трое — бессимптомные носители.

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