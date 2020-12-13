В Роспотребнадзоре исключили влияние вакцины "Вектора" на результаты тестов на ВИЧ
Клинические исследования свидетельствуют о высоком профиле безопасности "Эпиваккороны".
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Возможность появления ложноположительных тестов на ВИЧ-инфекцию после вакцинации от коронавируса "Эпиваккороной" исключена, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
— Состав пептидной вакцины "Эпиваккорона" исключает вероятность ложноположительных результатов в тестах на ВИЧ. Данные, полученные при проведении клинических исследований, свидетельствуют о высоком профиле безопасности вакцины и отсутствии серьёзных неблагоприятных явлений, — заявили в ведомстве.
Ранее Университет Квинсленда (Австралия) и биотехнологическая компания CSL Limited сообщили о том, что клинические испытания австралийской вакцины против ковида были остановлены в связи с выявлением ложноположительных тестов на ВИЧ-инфекцию у нескольких участников.
Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что ложноположительный результат после введения австралийской вакцины не говорит о том, что добровольцы были заражены ВИЧ. Это объясняется тем, что тест выявил антитела к фрагментам шиповидного белка ВИЧ gp41, которые использовались для стабилизации вакцины.
— Разработчики вакцины подчеркнули, что вероятность заражения ВИЧ при иммунизации полностью исключена. Кроме того, результаты клинического исследования первой фазы указывают на то, что препарат является безопасным. Поэтому решение о непроведении второй и третьей стадий исследования связано не с сомнениями в безопасности вакцины, а с тем, что её массовое использование несовместимо с реализацией сложившихся программ тестирования на ВИЧ, — добавили в ведомстве.
"Вектор" раскрыл данные о своей вакцине: сколько держится иммунитет и когда прививку надо будет повторитьНаучный центр уже выпустил 25 тысяч доз "Эпиваккороны" и планирует произвести столько же за следующий месяц.
Ранее Лайф писал, что вакцина "Вектора" от коронавируса поступила в гражданский оборот.
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