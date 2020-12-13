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В Роспотребнадзоре исключили влияние вакцины "Вектора" на результаты тестов на ВИЧ

Клинические исследования свидетельствуют о высоком профиле безопасности "Эпиваккороны".

13 декабря 2020, 12:55

Фото © Pixabay

Возможность появления ложноположительных тестов на ВИЧ-инфекцию после вакцинации от коронавируса "Эпиваккороной" исключена, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Состав пептидной вакцины "Эпиваккорона" исключает вероятность ложноположительных результатов в тестах на ВИЧ. Данные, полученные при проведении клинических исследований, свидетельствуют о высоком профиле безопасности вакцины и отсутствии серьёзных неблагоприятных явлений, — заявили в ведомстве.

Ранее Университет Квинсленда (Австралия) и биотехнологическая компания CSL Limited сообщили о том, что клинические испытания австралийской вакцины против ковида были остановлены в связи с выявлением ложноположительных тестов на ВИЧ-инфекцию у нескольких участников.

Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что ложноположительный результат после введения австралийской вакцины не говорит о том, что добровольцы были заражены ВИЧ. Это объясняется тем, что тест выявил антитела к фрагментам шиповидного белка ВИЧ gp41, которые использовались для стабилизации вакцины.

Разработчики вакцины подчеркнули, что вероятность заражения ВИЧ при иммунизации полностью исключена. Кроме того, результаты клинического исследования первой фазы указывают на то, что препарат является безопасным. Поэтому решение о непроведении второй и третьей стадий исследования связано не с сомнениями в безопасности вакцины, а с тем, что её массовое использование несовместимо с реализацией сложившихся программ тестирования на ВИЧ, — добавили в ведомстве.

"Вектор" раскрыл данные о своей вакцине: сколько держится иммунитет и когда прививку надо будет повторить

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Научный центр уже выпустил 25 тысяч доз "Эпиваккороны" и планирует произвести столько же за следующий месяц.

Ранее Лайф писал, что вакцина "Вектора" от коронавируса поступила в гражданский оборот.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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