В Роспотребнадзоре исключили влияние вакцины "Вектора" на результаты тестов на ВИЧ

Возможность появления ложноположительных тестов на ВИЧ-инфекцию после вакцинации от коронавируса "Эпиваккороной" исключена, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

— Состав пептидной вакцины "Эпиваккорона" исключает вероятность ложноположительных результатов в тестах на ВИЧ. Данные, полученные при проведении клинических исследований, свидетельствуют о высоком профиле безопасности вакцины и отсутствии серьёзных неблагоприятных явлений, — заявили в ведомстве.

Ранее Университет Квинсленда (Австралия) и биотехнологическая компания CSL Limited сообщили о том, что клинические испытания австралийской вакцины против ковида были остановлены в связи с выявлением ложноположительных тестов на ВИЧ-инфекцию у нескольких участников.

Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что ложноположительный результат после введения австралийской вакцины не говорит о том, что добровольцы были заражены ВИЧ. Это объясняется тем, что тест выявил антитела к фрагментам шиповидного белка ВИЧ gp41, которые использовались для стабилизации вакцины.

— Разработчики вакцины подчеркнули, что вероятность заражения ВИЧ при иммунизации полностью исключена. Кроме того, результаты клинического исследования первой фазы указывают на то, что препарат является безопасным. Поэтому решение о непроведении второй и третьей стадий исследования связано не с сомнениями в безопасности вакцины, а с тем, что её массовое использование несовместимо с реализацией сложившихся программ тестирования на ВИЧ, — добавили в ведомстве.

Ранее Лайф писал, что вакцина "Вектора" от коронавируса поступила в гражданский оборот.