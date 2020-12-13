Попова раскрыла, когда в России появился нулевой пациент с коронавирусом

Нулевой пациент с коронавирусом в России, с которого началось распространение инфекции, был выявлен 1 марта. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Да, конечно, мы знаем [нулевого пациента], он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания, — отметила она в эфире телеканала "Россия-1".

По её словам, вирус попал в РФ раньше марта, однако его распространение удалось предотвратить. Попова также добавила, что, когда стало ясно, что это не очередная сезонная болезнь, об этом сразу же было доложено президенту Владимиру Путину.

— В двадцатых числах января докладывали с Татьяной Алексеевной Голиковой, с министром здравоохранения президенту Российской Федерации, <...> стало понятно, что это не просто обычный какой-то сезонный новый вирус. Что именно вирус с пандемическим потенциалом, — подчеркнула Попова.

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