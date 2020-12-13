Собянин рассказал, в каком случае в Москве ужесточат ограничения по коронавирусу
Мэр столицы также отметил, что власти не ставят лимита на встречи в новогодние праздники.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения из-за коронавируса в столице могут ужесточить в том случае, если медики не будут справляться. Об этом он сказал в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия-1".
— Ужесточение возможно только в том случае, когда медицинская система перестаёт справляться с потоком пациентов, такого в Москве нет. Запас прочности ещё достаточно большой, — заверил градоначальник.
В Москве расширили список тех, кто сможет получить вакцину от ковида в первую очередьВ программу включены те, кто часто контактирует с другими людьми.
Собянин также отметил, что власти не ограничивают в Москве встречи в новогодние праздники и не вводят комендантские часы.
Ранее мэр Москвы сообщил, что работу столичного метро в новогоднюю ночь ограничивать не будут.
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