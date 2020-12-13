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Собянин рассказал, в каком случае в Москве ужесточат ограничения по коронавирусу

Мэр столицы также отметил, что власти не ставят лимита на встречи в новогодние праздники.

13 декабря 2020, 12:25

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения из-за коронавируса в столице могут ужесточить в том случае, если медики не будут справляться. Об этом он сказал в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия-1".

Ужесточение возможно только в том случае, когда медицинская система перестаёт справляться с потоком пациентов, такого в Москве нет. Запас прочности ещё достаточно большой, — заверил градоначальник.

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В программу включены те, кто часто контактирует с другими людьми.

Собянин также отметил, что власти не ограничивают в Москве встречи в новогодние праздники и не вводят комендантские часы.

Ранее мэр Москвы сообщил, что работу столичного метро в новогоднюю ночь ограничивать не будут.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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