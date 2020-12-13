Собянин рассказал, в каком случае в Москве ужесточат ограничения по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения из-за коронавируса в столице могут ужесточить в том случае, если медики не будут справляться. Об этом он сказал в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия-1".

— Ужесточение возможно только в том случае, когда медицинская система перестаёт справляться с потоком пациентов, такого в Москве нет. Запас прочности ещё достаточно большой, — заверил градоначальник.

Собянин также отметил, что власти не ограничивают в Москве встречи в новогодние праздники и не вводят комендантские часы.

Ранее мэр Москвы сообщил, что работу столичного метро в новогоднюю ночь ограничивать не будут.