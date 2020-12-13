Учёные назвали лучшую диету для защиты от коронавируса
Малое содержание углеводов в рационе снижает процент жира и "плохого" холестерина в организме.
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Учёные пришли к выводу, что кетогенная диета снижает риски заболеть коронавирусом, а в случае инфицирования может защитить от тяжёлой формы его протекания. Об этом сообщает Times of India.
Специалисты отметили, что малое содержание углеводов в рационе снижает процент жира и "плохого" холестерина в организме, а также стабилизирует уровень сахара в крови. Эксперименты показали, что такая диета повышает уровень кетоновых тел в плазме крови. Они контролируют окислительный стресс в организме и оказывают противовоспалительное действие.
Диетолог рассказала о страшных последствиях предновогодней диетыПо её словам, есть безвредные способы получать удовольствие от еды и при этом худеть.
Кроме того, по словам учёных, кетогенная диета способствует распространению клеток, несущих рецептор Т-лимфоцитов и обладающих иммуномодулирующей и противовоспалительной активностью.
— Такой режим питания может улучшить функционирование адаптивных иммунных клеток и снизить риск, связанный с CoViD-19, — сказано в исследовании.
Ранее врач назвала диету, которая помогает организму быстрее восстановиться после коронавируса.
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