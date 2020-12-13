Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Песня на стихи Марии Захаровой получила "Золотой граммофон"

Композицию исполнили певица Валерия и продюсер Максим Фадеев.

13 декабря 2020, 07:55
<p>Фото <strong style="font-weight: bold;">© </strong>Facebook / <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10224875486744136" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maria.zakharova</a></p>

Фото © Facebook / maria.zakharova

Песня "До предела", слова для которой написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, получила премию "Золотой граммофон". Об этом дипломат сообщила в "Фейсбуке".

Только что песня "До предела" в исполнении Валерии и Макса Фадеева получила премию "Золотой граммофон"! Ура! — написала она в посте, поблагодарив артистов за творчество.

Лобода отказалась выступать на "Золотом граммофоне" из-за похожего номера у другой певицы

Лобода отказалась выступать на "Золотом граммофоне" из-за похожего номера у другой певицы

По словам её продюсера, это было неуважение к звезде со стороны организаторов.

Захарова отметила, что во время своего обучения в институте не могла даже предположить, что известные артисты будут исполнять песню на её стихи, а сама композиция ещё и получит престижную премию. Представитель МИД РФ добавила, что жизнь на самом деле интереснее, чем можно себе представить.

Ранее Мария Захарова рассказала, как написала песню для Фадеева и Валерии.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1