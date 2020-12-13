Песня на стихи Марии Захаровой получила "Золотой граммофон"

— Только что песня "До предела" в исполнении Валерии и Макса Фадеева получила премию "Золотой граммофон"! Ура! — написала она в посте, поблагодарив артистов за творчество.

Лобода отказалась выступать на "Золотом граммофоне" из-за похожего номера у другой певицы По словам её продюсера, это было неуважение к звезде со стороны организаторов.

Захарова отметила, что во время своего обучения в институте не могла даже предположить, что известные артисты будут исполнять песню на её стихи, а сама композиция ещё и получит престижную премию. Представитель МИД РФ добавила, что жизнь на самом деле интереснее, чем можно себе представить.