Песня на стихи Марии Захаровой получила "Золотой граммофон"
Композицию исполнили певица Валерия и продюсер Максим Фадеев.
Фото © Facebook / maria.zakharova
Песня "До предела", слова для которой написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, получила премию "Золотой граммофон". Об этом дипломат сообщила в "Фейсбуке".
— Только что песня "До предела" в исполнении Валерии и Макса Фадеева получила премию "Золотой граммофон"! Ура! — написала она в посте, поблагодарив артистов за творчество.
Лобода отказалась выступать на "Золотом граммофоне" из-за похожего номера у другой певицыПо словам её продюсера, это было неуважение к звезде со стороны организаторов.
Захарова отметила, что во время своего обучения в институте не могла даже предположить, что известные артисты будут исполнять песню на её стихи, а сама композиция ещё и получит престижную премию. Представитель МИД РФ добавила, что жизнь на самом деле интереснее, чем можно себе представить.
Ранее Мария Захарова рассказала, как написала песню для Фадеева и Валерии.
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