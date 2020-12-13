Психологи объяснили, с чем связана предновогодняя депрессия и как с ней бороться

Депрессивное состояние, в котором находятся многие люди перед Новым годом, является не самостоятельной психологической проблемой, а лишь следствием попыток человека подвести для себя личные итоги года. Об этом в беседе с ТАСС рассказал психолог Владимир Крупин.

— Предновогоднее время — это для многих время подведения итогов. Мы все себя очень по-разному оцениваем, итоги тоже по-разному подводим. Если человек склонен к депрессивному состоянию, то и итоги он будет подводить аналогично. Так что тенденция к унынию перед Новым годом у таких людей есть, — отметил психолог.

Специалист объяснил, что, даже если итоги года складываются не лучшим образом, нужно искать плюсы и положительные стороны, настраивая себя на позитивную волну. Того же мнения придерживается писатель и телеведущий Михаил Хорс. По его словам, желание успеть всё сделать до Нового года обусловлено так называемым комплексом отличника. Играет определённую роль и одиночество, однако для комфортной жизни одному человеку не обязательно нужен другой, считает психолог.

— Другой человек не обязателен для ощущения комфорта в жизни, для ощущения радости в жизни. Он обязателен, только если человека с детства накачать определённой социальной программой. <...> Одиночество — ситуация, и само одиночество не является поводом чувствовать себя угнетённо и подавленно, — подчеркнул Хорс.

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