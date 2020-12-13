В США казнили десятого осуждённого на федеральном уровне преступника за год
До инаугурации Байдена планируют привести в исполнение ещё три смертных приговора.
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В США в десятый раз за 2020 год привели в исполнение смертный приговор преступнику, который был осуждён на федеральном уровне. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что 56-летнего Альфреда Боржуа приговорили к казни в 2004 году. Его обвинили в том, что он в течение нескольких месяцев избивал свою маленькую дочь, издевался над ней и подвергал надругательствам. Малышке было два с половиной года. А в июле 2002-го злоумышленник в приступе ярости нанёс девочке травму, несовместимую с жизнью.
Казнь осуществили в тюрьме в городе Терре-Хот (штат Индиана), где содержатся около 1250 заключённых. Перед исполнением приговора Боржуа заявил о своей невиновности.
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Практику высшей меры наказания для преступников, осуждённых на федеральном уровне, в США возобновили в июле прошлого года. Эта казнь стала десятой в 2020 году. Федеральные власти страны планируют привести в исполнение ещё три смертных приговора до инаугурации демократа Джозефа Байдена в качестве 46-го президента, который обещал упразднить такую меру наказания на федеральном уровне.
Ранее Лайф рассказывал, что в США решили ввести ещё несколько способов казни.
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