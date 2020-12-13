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Россияне назвали свои любимые отечественные горнолыжные курорты

Впрочем, нашлись и те, кто не любит домашние трассы для катания.

13 декабря 2020, 04:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сочинские горнолыжные курорты стали самыми любимыми у жителей России среди отечественных. Такие данные опроса OneTwoTrip публикует RT.

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Массовых гуляний не будет, но все гости смогут полюбоваться праздничным фейерверком, правда, из окон номеров.

За самые разные курорты столицы Олимпиады-2014 высказалось 33% опрошенных. А вот лидерство захватила "Роза Хутор", которую предпочитает для катания 15% респондентов.

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В организации подчёркивают, что не могут советовать странам "отменить сезон".

В лидерах общероссийского рейтинга также значатся Шерегеш (его выделили 23% любителей горных лыж), Домбай (10%), Эльбрус (8%) и Архыз (6%). Упомянули туристы также Хибины в Мурманской области и Абзаково в Башкирии. Добавим, что 4% опрошенных и вовсе заметили, что не любят кататься на российских трассах.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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