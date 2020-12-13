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Категорий: 17

Жителя Словакии могут осудить на 10 лет из-за кражи двух конфет

Его близкие намерены обратиться к президенту страны с просьбой о помощи.

13 декабря 2020, 03:59
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Жителя словацкого региона Кисуце могут отправить в тюрьму на 10 лет за кражу двух конфет из магазина. Подробности этой истории сообщает TV Markíza.

Столь суровое наказание грозит мужчине за то, что он совершил преступление во время объявленного в стране чрезвычайного положения. Его родные и близкие недоумевают, как за кражу двух конфет можно отправиться за решётку на столь долгий срок, называя это невероятным. Они уже намерены обратиться за помощью к президенту страны Зузане Чапутовой.

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За более крупную "партию" мужчине могло грозить до шести лет тюрьмы.

Однако до вынесения приговора глава государства не в состоянии как-либо повлиять на ситуацию. Более того, помочь обвиняемому она сможет лишь в том случае, если он сам напишет ей письмо с просьбой о помиловании.

Впрочем, для Словакии подобная ситуация уже не первая. Ранее местного бездомного отправили за решётку на 15 лет из-за кражи бургера, который стоил немногим больше двух евро.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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