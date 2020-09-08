Турист в Италии заплатит тысячу евро штрафа за кражу бутылки песка с Сардинии

Правоохранительные органы Италии задержали туриста из Франции, который пытался вывезти бутылку песка с пляжа острова Сардиния. Ему назначен штраф в тысячу евро. Об этом сообщает CNN.

— Мужчина был задержан в аэропорту Кальяри после того, как у него была обнаружена бутылка, содержащая 4,4 фунта (около девяти килограммов. — Прим. Лайфа) песка, — говорится в сообщении.

Отмечается, что проблема с кражей песка с пляжей Сардинии стоит достаточно остро, только за прошлый год туристы пытались вывезти более десяти тонн. При этом многих не пугает даже суровое наказание, начиная от штрафа не менее 500 евро, заканчивая тюремным заключением на шесть лет за большие объёмы.