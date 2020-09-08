Доктор Мясников заявил, что лучшим исходом для Ефремова была бы смерть в том самом ДТП

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что лучшим исходом для актёра Михаила Ефремова была бы гибель в том самом ДТП в центре Москвы. Об этом он сообщил в беседе с "Вечерней Москвой".
По его словам, в случае смерти от артиста "хоть что-то осталось бы — он сохранил бы часть своего достоинства", а так он своей "постоянной ложью и попытками спрятаться" полностью уничтожил себя.
Криминальный авторитет рассказал Ефремову, как вести себя в колонииОрский призвал не поддаваться на возможные провокации.
— Ефремов хотел "отмазаться", у него не вышло. Тогда он решил сознаться в надежде получить послабление — вдруг судья зачтёт? Он просто не мужчина. Ефремов — трус и подлец, — подчеркнул Мясников.
Кроме того, доктор добавил, что дал бы Михаилу Ефремову по данному делу максимально возможное наказание.
Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября огласит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре города. По словам очевидцев, в момент аварии артист был пьян. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Во время прений сторон гособвинение запросило для Ефремова 11 лет лишения свободы в колонии. Адвокат артиста Эльман Пашаев попросил назначить своему клиенту не связанное с лишением свободы наказание, в крайнем случае — отправить Ефремова в колонию-поселение.
Пашаев не жалеет о выбранной им тактике защиты ЕфремоваЮрист считает, что гособвинение запросило 11 лет колонии из-за стихов, которые прочитал артист.
Также сообщалось, что актёр Иван Охлобыстин в соцсети "ВКонтакте" опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой пощадить Ефремова личным указом, потому что заслуженный артист не выживет в тюрьме. По словам общественника, это можно расценивать как давление на суд. А адвокат актёра заявил, что его подзащитный пока не думал о подаче прошения о помиловании.