Доктор Мясников заявил, что лучшим исходом для Ефремова была бы смерть в том самом ДТП

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что лучшим исходом для актёра Михаила Ефремова была бы гибель в том самом ДТП в центре Москвы. Об этом он сообщил в беседе с "Вечерней Москвой".

По его словам, в случае смерти от артиста "хоть что-то осталось бы — он сохранил бы часть своего достоинства", а так он своей "постоянной ложью и попытками спрятаться" полностью уничтожил себя.

— Ефремов хотел "отмазаться", у него не вышло. Тогда он решил сознаться в надежде получить послабление — вдруг судья зачтёт? Он просто не мужчина. Ефремов — трус и подлец, — подчеркнул Мясников.

Кроме того, доктор добавил, что дал бы Михаилу Ефремову по данному делу максимально возможное наказание.

Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября огласит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре города. По словам очевидцев, в момент аварии артист был пьян. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Во время прений сторон гособвинение запросило для Ефремова 11 лет лишения свободы в колонии. Адвокат артиста Эльман Пашаев попросил назначить своему клиенту не связанное с лишением свободы наказание, в крайнем случае — отправить Ефремова в колонию-поселение.