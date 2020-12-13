Сторонник Трампа открыл стрельбу по избирателям Байдена на митинге в США — видео

First fight breaks out between Back the blue / stop the steal protesters and Portland / Washington counter-protesters. Olympia Police are standing by. Unlawful assembly declared. #Portland #Antifa #washington #fight pic.twitter.com/VCbFxVZePP — Independent Media PDX (@NDpendentPDX) December 12, 2020

В городе Олимпия, штат Вашингтон, мирная акция протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа закончилась потасовкой с митингующими избирателями демократа Джо Байдена, в результате которой как минимум один человек получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает Seattletimes.

— Стрельба произошла после пары часов непрерывных стычек у Капитолия и вокруг него, где собрались сторонники президента, демонстрируя знаки, ставящие под сомнение честность выборов, — говорится в публикации.

Отмечается, что незадолго до инцидента со стрельбой сторонников Трампа начали активно теснить и забрасывать камнями и прочими подручными средствами. Прибывшие на место полицейские задержали одного мужчину по подозрению в причастности к стрельбе, однако других подробностей не приводится.

Ранее Лайф сообщал, что в Белом доме пообещали мирную передачу власти от Трампа к Байдену.