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Сторонник Трампа открыл стрельбу по избирателям Байдена на митинге в США — видео

Пострадал как минимум один человек.

13 декабря 2020, 03:56

В городе Олимпия, штат Вашингтон, мирная акция протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа закончилась потасовкой с митингующими избирателями демократа Джо Байдена, в результате которой как минимум один человек получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает Seattletimes.

Стрельба произошла после пары часов непрерывных стычек у Капитолия и вокруг него, где собрались сторонники президента, демонстрируя знаки, ставящие под сомнение честность выборов, — говорится в публикации.

Отмечается, что незадолго до инцидента со стрельбой сторонников Трампа начали активно теснить и забрасывать камнями и прочими подручными средствами. Прибывшие на место полицейские задержали одного мужчину по подозрению в причастности к стрельбе, однако других подробностей не приводится.

Ранее Лайф сообщал, что в Белом доме пообещали мирную передачу власти от Трампа к Байдену.

Авторы
Тюленин Сергей
Тюленин Сергей

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