Сторонник Трампа открыл стрельбу по избирателям Байдена на митинге в США — видео
Пострадал как минимум один человек.
First fight breaks out between Back the blue / stop the steal protesters and Portland / Washington counter-protesters. Olympia Police are standing by. Unlawful assembly declared. #Portland #Antifa #washington #fight pic.twitter.com/VCbFxVZePP— Independent Media PDX (@NDpendentPDX) December 12, 2020
В городе Олимпия, штат Вашингтон, мирная акция протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа закончилась потасовкой с митингующими избирателями демократа Джо Байдена, в результате которой как минимум один человек получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает Seattletimes.
— Стрельба произошла после пары часов непрерывных стычек у Капитолия и вокруг него, где собрались сторонники президента, демонстрируя знаки, ставящие под сомнение честность выборов, — говорится в публикации.
#BREAKING: Firearm discharged during pro-Trump protest in Olympia, Washington pic.twitter.com/cxCOS7qAZb— I.E.N. (@BreakingIEN) December 12, 2020
Отмечается, что незадолго до инцидента со стрельбой сторонников Трампа начали активно теснить и забрасывать камнями и прочими подручными средствами. Прибывшие на место полицейские задержали одного мужчину по подозрению в причастности к стрельбе, однако других подробностей не приводится.
Ранее Лайф сообщал, что в Белом доме пообещали мирную передачу власти от Трампа к Байдену.
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