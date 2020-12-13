Эксперты назвали самые полезные для организма суперфуды
Лидером стала крупа киноа, замкнула рейтинг клубника.
Под термином "суперфуды", как правило, подразумеваются крайне полезные для организма продукты, которые могут обеспечить максимально полноценный рацион. Какие из них справляются с этой задачей лучше остальных, выяснили журналисты китайского издания Sohu.
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Лидером их рейтинга стала крупа киноа, которая по пищевой ценности превосходит другие зерновые культуры, а содержание белка в ней выше, чем в постной говядине. Она также является источником жирных кислот омега-3, содержит наполовину больше клетчатки, чем цельнозерновые, а также девять незаменимых аминокислот.
На втором месте в списке оказалась черника с её высоким содержанием витаминов и микроэлементов. Кроме того, содержащиеся в ней антиоксиданты стимулируют выработку защищающих мозг ферментов и улучшают память. Однако отмечается, что из-за высокой кислотности и сахара она подходит далеко не всем.
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Замыкает тройку лидеров брокколи — богатый минералами овощ, обладающий противораковыми свойствами. Он способен уменьшить риск развития гипертонии и других сердечных болезней и понижает уровень глюкозы в крови. Это также отличный источник полезных веществ и белков.
Помимо них в рейтинг лучших включены лосось, облепиха, шпинат, фисташки, авокадо, овёс и клубника. Специалисты отмечают, что регулярное употребление названных продуктов поможет поддержать здоровье и красоту, а также продлить молодость.
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