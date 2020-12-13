Эксперты назвали самые полезные для организма суперфуды

Под термином "суперфуды", как правило, подразумеваются крайне полезные для организма продукты, которые могут обеспечить максимально полноценный рацион. Какие из них справляются с этой задачей лучше остальных, выяснили журналисты китайского издания Sohu.

Лидером их рейтинга стала крупа киноа, которая по пищевой ценности превосходит другие зерновые культуры, а содержание белка в ней выше, чем в постной говядине. Она также является источником жирных кислот омега-3, содержит наполовину больше клетчатки, чем цельнозерновые, а также девять незаменимых аминокислот.

На втором месте в списке оказалась черника с её высоким содержанием витаминов и микроэлементов. Кроме того, содержащиеся в ней антиоксиданты стимулируют выработку защищающих мозг ферментов и улучшают память. Однако отмечается, что из-за высокой кислотности и сахара она подходит далеко не всем.

Замыкает тройку лидеров брокколи — богатый минералами овощ, обладающий противораковыми свойствами. Он способен уменьшить риск развития гипертонии и других сердечных болезней и понижает уровень глюкозы в крови. Это также отличный источник полезных веществ и белков.

Помимо них в рейтинг лучших включены лосось, облепиха, шпинат, фисташки, авокадо, овёс и клубника. Специалисты отмечают, что регулярное употребление названных продуктов поможет поддержать здоровье и красоту, а также продлить молодость.

Ранее Лайф рассказывал, какими обычными продуктами можно заменить суперфуды, чтобы не переплачивать лишние деньги.