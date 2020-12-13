Врач назвала фактор, который может привести к тяжёлой форме простуды

За свою жизнь человек переносит простудные заболевания в среднем 200 раз. Одни пациенты переносят их легко, другие — не очень. О том, какие факторы влияют на тяжесть простуды, рассказала кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Анна Колесникова в интервью Пятому каналу.

По её словам, чаще заболевают и хуже себя чувствуют те, кто много нервничает. Это связано с тем, что стрессы провоцируют выработку кортизола, который, в свою очередь, снижает защитные возможности организма. Важное значение также играет генетическая предрасположенность и физическая активность. Причём последняя снижает вероятность заболеть простудой почти в 50 раз.

Колесникова отмечает, что на восприимчивость к инфекциям влияет иммунитет, который можно выработать при встрече с возбудителями. Однако она указывает на тот факт, что существуют стёртые и атипичные формы простуды, при которых человеку вообще сложно понять, что он болеет.

Ранее Лайф сообщал, что врач рекомендовала отказаться от тортов и конфет во время простуды, потому что они замедляют выздоровление.