Врач назвала фактор, который может привести к тяжёлой форме простуды
По её словам, физическая активность, напротив, может снизить вероятность заболеть в 50 раз.
За свою жизнь человек переносит простудные заболевания в среднем 200 раз. Одни пациенты переносят их легко, другие — не очень. О том, какие факторы влияют на тяжесть простуды, рассказала кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Анна Колесникова в интервью Пятому каналу.
Врач раскрыла три эффективных способа борьбы с простудойТакже доктор объяснила, как понять, что уже пора обращаться за медицинской помощью.
По её словам, чаще заболевают и хуже себя чувствуют те, кто много нервничает. Это связано с тем, что стрессы провоцируют выработку кортизола, который, в свою очередь, снижает защитные возможности организма. Важное значение также играет генетическая предрасположенность и физическая активность. Причём последняя снижает вероятность заболеть простудой почти в 50 раз.
Колесникова отмечает, что на восприимчивость к инфекциям влияет иммунитет, который можно выработать при встрече с возбудителями. Однако она указывает на тот факт, что существуют стёртые и атипичные формы простуды, при которых человеку вообще сложно понять, что он болеет.
Ранее Лайф сообщал, что врач рекомендовала отказаться от тортов и конфет во время простуды, потому что они замедляют выздоровление.
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