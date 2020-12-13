В МЧС напомнили россиянам, где нельзя запускать фейерверки и салюты

В МЧС России в преддверии новогодних праздников напомнили жителям страны, что запускать фейерверки и салюты можно далеко не откуда угодно.

— Запрещено применение пиротехнических изделий внутри любых помещений, зданий и сооружений, а также на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов, — рассказали ТАСС в ведомстве.

Также запрещается запускать салюты вблизи пожароопасных объектов, железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи.

Ответственно стоит подойти и к выбору пиротехнических изделий. Приобретать их стоит только в специализированных магазинах, а особое внимание необходимо уделить сроку годности, ведь если он истёк, то такой фейерверк покупать нельзя.