В МЧС напомнили россиянам, где нельзя запускать фейерверки и салюты
Приобретать пиротехнику лучше всего в специальных магазинах, а особое внимание следует обратить на срок годности.
В МЧС России в преддверии новогодних праздников напомнили жителям страны, что запускать фейерверки и салюты можно далеко не откуда угодно.
— Запрещено применение пиротехнических изделий внутри любых помещений, зданий и сооружений, а также на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов, — рассказали ТАСС в ведомстве.
Также запрещается запускать салюты вблизи пожароопасных объектов, железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи.
Ответственно стоит подойти и к выбору пиротехнических изделий. Приобретать их стоит только в специализированных магазинах, а особое внимание необходимо уделить сроку годности, ведь если он истёк, то такой фейерверк покупать нельзя.
Выбор редакции
Моделей нарядили в Санта-Клаусов, но только внимательный заметит, что они остались обнажёнными
В России разрешат использовать в помещениях мелкие петарды и фейерверки-фонтаны
Момент землетрясения в Чечне попал на видео
"Умер в доме рядом с любимой женщиной". Режиссёр рассказал о последних днях жизни Гафта
В США охотник застрелил сына, приняв за оленя
Комментариев: 0