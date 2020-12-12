Украинская оппозиция обвинила власти в "шизофрении" из-за ситуации с показом российского мультика
В Незалежной уверены, что один из тех, кто его озвучивал, "создаёт угрозу" нацбезопасности страны.
Фото © Кинопоиск
Украинские власти в попытке задушить свободу слова в стране вынесли предупреждение телеканалу "112 Украина" за показ российского мультфильма. Представители "Оппозиционной платформы — За жизнь" уверены, что подобное является "шизофренией" и "путём к тоталитаризму". Об этом говорится на сайте партии.
На Украине в патриотическом учебнике напечатали фотографии солдат Российской армии, а не ВСУКнига была издана в 2018 году, её тираж превысил 150 тысяч.
— Они вынесли предупреждение за демонстрацию мультипликационного фильма "Необыкновенное путешествие Серафимы". С их точки зрения, истории о православной девочке и тяжёлых испытаниях, которые выпали на её долю, не место на телеэкранах, — сказано в сообщении.
Отмечается, что мультфильм показывали на экранах ещё 19 апреля, а причиной вынесения предупреждения стало то, что одним из актёров, который озвучивал героев, был Александр Михайлов. Его фамилия "внесена в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности" Украины.
Ранее Лайф сообщал, что МИД Украины выразил протест России в связи с расширением санкционного списка.
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