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МИД Украины выразил протест России в связи с расширением санкционного списка

Ранее был утверждён перечень из 849 украинцев, против которых введены специальные экономические меры.

12 декабря 2020, 16:04
<p>Фото © <a href="https://www.google.com/url?sa=i&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%25D0%259C%25D0%2598%25D0%2594_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B_-_panoramio.jpg&psig=AOvVaw0kXK9y2f8WlqQVQVDivQhP&ust=1607874501166000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCPDyt7nlyO0CFQAAAAAdAAAAABAD" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikimedia Commons</a></p>

Фото © Wikimedia Commons

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением российского правительства о расширении перечня украинских граждан, подпадающих под санкции. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества. Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права, — заявили в министерстве.

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По словам президента Незалежной Владимира Зеленского, поддержка стала весомым сигналом экономической стабильности страны.

Советник президента Украины Михаил Подоляк в комментарии изданию "Корреспондент.net" выразил мнение, что российские санкции против украинских чиновников и политиков никак на них не повлияют. У главы Верховной рады и депутатов нет и не может быть никаких существенных интересов в России, которые могли бы пострадать от такого решения Москвы, заявил он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил расширенный список физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Всего в перечень вошло 849 украинцев. В последнюю версию списка были добавлены спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Верховной рады Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, депутаты Андрей Герус, Максим Бужанский, Гео Лерос и Александр Качура.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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