МИД Украины выразил протест России в связи с расширением санкционного списка

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением российского правительства о расширении перечня украинских граждан, подпадающих под санкции. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

— МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества. Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права, — заявили в министерстве.

Советник президента Украины Михаил Подоляк в комментарии изданию "Корреспондент.net" выразил мнение, что российские санкции против украинских чиновников и политиков никак на них не повлияют. У главы Верховной рады и депутатов нет и не может быть никаких существенных интересов в России, которые могли бы пострадать от такого решения Москвы, заявил он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил расширенный список физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Всего в перечень вошло 849 украинцев. В последнюю версию списка были добавлены спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Верховной рады Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, депутаты Андрей Герус, Максим Бужанский, Гео Лерос и Александр Качура.