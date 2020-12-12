В страшном ДТП в Кабардино-Балкарии погибла семья из четырёх человек
Среди жертв аварии — двое малолетних детей.
Семья из четырёх человек погибла в результате столкновения двух автомобилей на федеральной автотрассе "Кавказ" в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила региональная прокуратура. В УМВД РФ по региону уточнили, что причины аварии с участием автомобилей Toyota Land Cruiser 200 и ВАЗ-2107 устанавливаются.
— 12 декабря на 382-м километре автодороги "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибла семья из четырёх человек, в том числе двое малолетних, — сказано в сообщении ведомства.
По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц, санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Ход расследования дела взят на контроль прокуратурой республики.
Три человека погибли в жуткой аварии на трассе в Кабардино-Балкарии — фото с места ДТППострадавших доставали из покорёженных машин с помощью спецтехники.
— На месте погибли пассажиры "семёрки" — 28-летняя женщина и двое детей 2018 и 2020 года рождения. 35-летний водитель ВАЗа от полученных травм скончался в больнице через два часа. Угрозы для жизни 67-летнего водителя иномарки нет, — пояснили в пресс-службе УМВД РФ по региону.
Ранее Лайф сообщал, что десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тверью. Среди них оказалось двое детей.
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