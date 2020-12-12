В страшном ДТП в Кабардино-Балкарии погибла семья из четырёх человек

Семья из четырёх человек погибла в результате столкновения двух автомобилей на федеральной автотрассе "Кавказ" в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила региональная прокуратура. В УМВД РФ по региону уточнили, что причины аварии с участием автомобилей Toyota Land Cruiser 200 и ВАЗ-2107 устанавливаются.





— 12 декабря на 382-м километре автодороги "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибла семья из четырёх человек, в том числе двое малолетних, — сказано в сообщении ведомства.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц, санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Ход расследования дела взят на контроль прокуратурой республики.

— На месте погибли пассажиры "семёрки" — 28-летняя женщина и двое детей 2018 и 2020 года рождения. 35-летний водитель ВАЗа от полученных травм скончался в больнице через два часа. Угрозы для жизни 67-летнего водителя иномарки нет, — пояснили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

Ранее Лайф сообщал, что десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тверью. Среди них оказалось двое детей.