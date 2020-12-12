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МИД Казахстана передал ноту России из-за слов депутата о "подаренной территории"

Впрочем, парламентарий уже объяснил своё высказывание.

12 декабря 2020, 15:30

Фото © Pixabay

МИД Казахстана направил ноту в адрес РФ по поводу недавнего высказывания российского депутата Вячеслава Никонова в СМИ. Как сообщается в пресс-релизе ведомства, в эфире одного из телеканалов Никонов назвал территорию республики "большим подарком со стороны России". В связи с этим в министерство для разговора пригласили временного поверенного в делах Российской Федерации Александра Комарова.

В ведомстве назвали слова депутата "провокационным выпадом" и подчеркнули, что подобные фразы наносят ущерб двусторонним отношениям. Кроме того, там потребовали дать оценку высказыванию Никонова и принять меры по недопущению подобных инцидентов в будущем. Сам же парламентарий позже объяснился в своём телеграм-канале.

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Во внешнеполитическом ведомстве указали на конфронтационный курс Лондона в отношении Москвы.

Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче "Большая игра". Пользуюсь случаем, чтобы ещё раз выразить самые тёплые чувства в адрес братского народа Казахстана, — написал он.

Ранее в российском МИД прокомментировали требования Госдепартамента США к россиянам, родившимся и проживающим на Курильских островах, указывать в качестве страны рождения Японию при подаче документов на долгосрочную американскую визу.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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