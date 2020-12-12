Второй за сутки отказ произошёл на МКС. На этот раз из строя вышла российская система получения кислорода
Она уже ломалась два месяца назад.
Второй за последние сутки отказ произошёл на Международной космической станции. На этот раз из строя вышла российская система получения кислорода "Электрон-ВМ", следует из переговоров астронавтов с наземными специалистами, которые транслирует NASA.
Стоит отметить, что это уже второй подобный случай с кислородной системой за последние несколько месяцев. Первый раз "Электрон-ВМ" вышел из строя в середине октября. На этот раз поломку связывают с низким давлением в системе. Теперь с проблемой разбираются специалисты на Земле.
"МКС ещё не пора на свалку". Учёный заверил, что Международную космическую станцию можно сохранитьНовые модули для отечественного сегмента ещё не запустили в космос, а уже надумали отстыковать от международной станции и сделать исключительно российским пространством. Меж тем в Институте космических исследований отмечают, что МКС рано хоронить.
Сегодня же сообщалось ещё об одной технической проблеме на МКС. Тогда произошёл отказ в системе электропитания американского сегмента станции.
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