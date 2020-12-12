Второй за сутки отказ произошёл на МКС. На этот раз из строя вышла российская система получения кислорода

"МКС ещё не пора на свалку". Учёный заверил, что Международную космическую станцию можно сохранить Новые модули для отечественного сегмента ещё не запустили в космос, а уже надумали отстыковать от международной станции и сделать исключительно российским пространством. Меж тем в Институте космических исследований отмечают, что МКС рано хоронить.