Жительница Курганской области с маленьким ребёнком год не может попасть к педиатру

Жительница села Кетово Курганской области рассказала, что уже год не может попасть на приём к педиатру со своим маленьким ребёнком. Историей она поделилась в "Инстаграме", сообщает Ura.ru.

— 30 декабря 2019 года [после родов третьего ребёнка] позвонила в регистратуру, Кетовская ЦРБ отсылает в ФАП в Придорожный и просит общаться с местным фельдшером. Но, ребята, год, год моего ребёнка не видел педиатр: ни одного анализа, ни одного узкого специалиста, даже все талоны из роддома на руках. Это нормально? — написала женщина.

Она также указала, что всё это время ребёнка лечили на дому, малыш даже переболел коронавирусом. Молодая мама отметила, что не боится детских болезней, но задалась вопросом, что делать тем, кто не знает, чем болеет их чадо.

В областном Департаменте информационной политики отметили, что проведение профосмотров детей приостановлено по решению оперативного штаба, в ближайшее время будет решаться вопрос по их возобновлению. Однако в случае необходимости родители могут обратиться к участковому педиатру в плановом порядке.

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