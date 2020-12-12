В Балашихе автомобили вмёрзли в лёд после прорыва трубы
Власти пообещали помочь владельцам машин.
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На улице Фадеева в Балашихе прорвало водопроводную сеть, в результате более десятка припаркованных автомобилей оказались скованы льдом.
Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
Сообщается, что всё произошло около 7 утра, вода почти моментально замёрзла. Откачивать жижу пришлось спецтехникой, после этого с дорог и тротуаров убрали образовавшуюся наледь. Их посыпали противогололёдными материалами. В администрации города заверили, что местные власти окажут помощь владельцам машин.
В Нижегородской области УАЗ провалился под лёд. Выбраться из машины удалось не всемТело жертвы извлекли из воды очевидцы.
Ранее Лайф писал, что трубу с горячей водой прорвало на улице Тёплый Стан на юге Москвы.
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