Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Балашихе автомобили вмёрзли в лёд после прорыва трубы

Власти пообещали помочь владельцам машин.

12 декабря 2020, 14:41

Видео © LIFE

На улице Фадеева в Балашихе прорвало водопроводную сеть, в результате более десятка припаркованных автомобилей оказались скованы льдом.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Сообщается, что всё произошло около 7 утра, вода почти моментально замёрзла. Откачивать жижу пришлось спецтехникой, после этого с дорог и тротуаров убрали образовавшуюся наледь. Их посыпали противогололёдными материалами. В администрации города заверили, что местные власти окажут помощь владельцам машин.

В Нижегородской области УАЗ провалился под лёд. Выбраться из машины удалось не всем

В Нижегородской области УАЗ провалился под лёд. Выбраться из машины удалось не всем

Тело жертвы извлекли из воды очевидцы.

Ранее Лайф писал, что трубу с горячей водой прорвало на улице Тёплый Стан на юге Москвы.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Выбор редакции

"Теперь всё будет хорошо". Подмосковный мальчик-маугли получил свидетельство о рождении

18 ноября, 20:03

В ЕАО прорвало дамбу и затопило село. Жителей эвакуировали

14 сентября, 12:10

Автоэксперт рассказал, как обезопасить машину от угона

вчера в 22:01

Украинская оппозиция обвинила власти в "шизофрении" из-за ситуации с показом российского мультика

вчера в 23:46

В США около 300 тысяч человек заразились коронавирусом из-за медицинской конференции

вчера в 23:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1