В Балашихе автомобили вмёрзли в лёд после прорыва трубы

На улице Фадеева в Балашихе прорвало водопроводную сеть, в результате более десятка припаркованных автомобилей оказались скованы льдом.

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Сообщается, что всё произошло около 7 утра, вода почти моментально замёрзла. Откачивать жижу пришлось спецтехникой, после этого с дорог и тротуаров убрали образовавшуюся наледь. Их посыпали противогололёдными материалами. В администрации города заверили, что местные власти окажут помощь владельцам машин.