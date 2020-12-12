"Союз штатов" предложили создать в США

В ответ на решение Верховного суда США отклонить иск о пересмотре итогов президентских выборов, прошедших 3 ноября, председатель Республиканской партии штата Техас Аллен Уэст предложил сформировать "Союз штатов", которые будут придерживаться принципов американской конституции. Его заявление опубликовано на официальном сайте партии.

По словам Уэста, решение Верховного суда, отвергнувшего иск Техаса к штатам Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, создало опасный прецедент, позволяющий некоторым регионам нарушать конституцию страны, при этом не нести никакой ответственности.

— Верховный суд, отвергнув иск Техаса, поддержанного 17 штатами и 106 конгрессменами США, постановил, что какой-либо штат может предпринимать неконституционные действия и нарушать свои собственные законы о выборах. Это решение будет иметь далеко идущие последствия для будущего нашей конституционной республики. Возможно, законопослушные штаты должны объединиться вместе и сформировать Союз штатов, которые будут придерживаться конституции, — заявил представитель республиканцев.

Слова Уэста вызвали неоднозначную реакцию общественности и СМИ. Так, корреспондент CNN в Белом доме Джим Акоста истолковал это заявление как то, что глава республиканцев Техаса фактически "пускает в ход идею выхода из состава" Соединённых Штатов. Пользователи соцсетей также активно обсуждают заявление Уэста, сравнивая выдвинутую им идею с выходом из состава США южных штатов в период Гражданской войны 1861–1865 годов.

Ранее Лайф уже писал о том, что Верховный суд США отклонил иск генерального прокурора штата Техас Кена Пакстона о признании недействительными итогов выборов президента страны.