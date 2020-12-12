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Россия выплатила $66,4 млн в бюджет ООН в качестве ежегодного взноса

В организации поблагодарили за своевременное выполнение обязательств.

12 декабря 2020, 15:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия выплатила 66,4 миллиона долларов в регулярный бюджет Организации Объединённых Наций. Об этом сообщается на официальном сайте постоянного представительства РФ при ООН.

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил своевременное выполнение обязательств российской стороной, поблагодарив за это в ходе брифинга.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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