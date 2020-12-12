Россия выплатила $66,4 млн в бюджет ООН в качестве ежегодного взноса

Россия выплатила 66,4 миллиона долларов в регулярный бюджет Организации Объединённых Наций. Об этом сообщается на официальном сайте постоянного представительства РФ при ООН.

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил своевременное выполнение обязательств российской стороной, поблагодарив за это в ходе брифинга.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что последствия пандемии коронавируса могут привести мир к сильнейшей глобальной рецессии за последние 80 лет.