Россия выплатила $66,4 млн в бюджет ООН в качестве ежегодного взноса
В организации поблагодарили за своевременное выполнение обязательств.
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Россия выплатила 66,4 миллиона долларов в регулярный бюджет Организации Объединённых Наций. Об этом сообщается на официальном сайте постоянного представительства РФ при ООН.
Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил своевременное выполнение обязательств российской стороной, поблагодарив за это в ходе брифинга.
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