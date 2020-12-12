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В США около 300 тысяч человек заразились коронавирусом из-за медицинской конференции

При этом на самом мероприятии присутствовал всего один инфицированный.

12 декабря 2020, 23:16

Фото © Pixabay

Двухдневная международная биотехнологическая бизнес-конференция компании Biogen в Бостоне стала причиной появления на территории США 300 тысяч новых пациентов с коронавирусом, а человек, который принёс вирус на мероприятие, вероятно, стал самым плодовитым распространителем инфекции на территории страны. Об этом говорится в материале журнала Science.

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Врачам трижды удавалось привести её в сознание.

Отмечается, что непосредственно после конференции более 100 человек пожаловались на симптомы, характерные для коронавируса. Однако стоит учитывать, что сделали они это уже после возвращения домой. В общей сложности участники мероприятия развезли инфекцию по 29 штатам.

Общее количество заболевших после конференции составило, по разным оценкам, от 205 до 300 тысяч человек. При этом у всех учёные обнаружили один и тот же штамм коронавируса — родом из Западной Европы. В США он раньше не встречался. Это позволяет предположить, что всех этих людей заразил один человек.

Ранее Лайф сообщал, что создатель вакцины от коронавируса рассказал, когда болезнь удастся взять под контроль.

Авторы
Тюленин Сергей
Тюленин Сергей

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