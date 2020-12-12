В США около 300 тысяч человек заразились коронавирусом из-за медицинской конференции
При этом на самом мероприятии присутствовал всего один инфицированный.
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Двухдневная международная биотехнологическая бизнес-конференция компании Biogen в Бостоне стала причиной появления на территории США 300 тысяч новых пациентов с коронавирусом, а человек, который принёс вирус на мероприятие, вероятно, стал самым плодовитым распространителем инфекции на территории страны. Об этом говорится в материале журнала Science.
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Отмечается, что непосредственно после конференции более 100 человек пожаловались на симптомы, характерные для коронавируса. Однако стоит учитывать, что сделали они это уже после возвращения домой. В общей сложности участники мероприятия развезли инфекцию по 29 штатам.
Общее количество заболевших после конференции составило, по разным оценкам, от 205 до 300 тысяч человек. При этом у всех учёные обнаружили один и тот же штамм коронавируса — родом из Западной Европы. В США он раньше не встречался. Это позволяет предположить, что всех этих людей заразил один человек.
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