Патриарх Кирилл призвал переболевших коронавирусом сдавать плазму крови

Более тонны плазмы крови заготовили в Москве для лечения коронавируса По данным врачей, после переливания донорской плазмы среднетяжёлым пациентам их шанс оказаться на ИВЛ снижается на 63%, а вероятность выздоровления тяжёлых больных увеличивается на 19%.