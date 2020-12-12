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Патриарх Кирилл призвал переболевших коронавирусом сдавать плазму крови

По его мнению, помощь страдающим CoViD-19 является долгом всех верующих.

12 декабря 2020, 19:55
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал переболевших коронавирусом верующих становиться донорами плазмы крови. Соответствующее заявление опубликовано на сайте РПЦ.

В сообщении указывается, что переливание плазмы крови является одним из наиболее эффективных методов лечения заболевших коронавирусом. Для некоторых из них это становится последней надеждой на исцеление.

Более тонны плазмы крови заготовили в Москве для лечения коронавируса

Более тонны плазмы крови заготовили в Москве для лечения коронавируса

По данным врачей, после переливания донорской плазмы среднетяжёлым пациентам их шанс оказаться на ИВЛ снижается на 63%, а вероятность выздоровления тяжёлых больных увеличивается на 19%.

Помочь им в этом — наш долг христианской любви, — отметил предстоятель РПЦ.

Добавим, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил размещение на специальных стендах и сайтах храмов специальных плакатов, на которых будет указываться вся информация о данной акции.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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