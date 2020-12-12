Создатель вакцины от коронавируса рассказал, когда болезнь удастся взять под контроль
Он также выразил уверенность, что прививки от CoViD-19 будут по-настоящему эффективны.
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Генеральный директор биоинженеринговой компании BioNTech, которая занималась разработкой вакцины от коронавируса вместе с Pfizer, Угур Шахин в интервью Fox News заявил, что пандемию коронавируса удастся взять под контроль к лету следующего года.
Вакцина от коронавируса Pfizer одобрена для применения в СШАКак заявил президент Трамп, вакцинация жителей страны начнётся уже в ближайшие сутки.
— Мы знаем, что решение найдено и что мы можем произвести много доз вакцин, мы знаем, что от этих вакцин будет польза, от тех, которые показали эффективность. И поэтому мы должны быть уверены, что сможем контролировать эту болезнь и пандемию, самое позднее, к концу следующего лета, — отметил Шахин.
Гинцбург раскрыл срок действия вакцины "Спутник V"Нападки на отечественную разработку связаны с конкуренцией и политикой, уверен он.
По его мнению, свои первые плоды вакцинация сможет принести к апрелю следующего года. Всего же на 2021 год запланировано производство 1,3 миллиарда доз вакцин, однако эта цифра может измениться. По словам Шахина, компании сейчас занимаются оценкой данной возможности.
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