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Создатель вакцины от коронавируса рассказал, когда болезнь удастся взять под контроль

Он также выразил уверенность, что прививки от CoViD-19 будут по-настоящему эффективны.

12 декабря 2020, 20:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Генеральный директор биоинженеринговой компании BioNTech, которая занималась разработкой вакцины от коронавируса вместе с Pfizer, Угур Шахин в интервью Fox News заявил, что пандемию коронавируса удастся взять под контроль к лету следующего года.

Вакцина от коронавируса Pfizer одобрена для применения в США

Вакцина от коронавируса Pfizer одобрена для применения в США

Как заявил президент Трамп, вакцинация жителей страны начнётся уже в ближайшие сутки.

Мы знаем, что решение найдено и что мы можем произвести много доз вакцин, мы знаем, что от этих вакцин будет польза, от тех, которые показали эффективность. И поэтому мы должны быть уверены, что сможем контролировать эту болезнь и пандемию, самое позднее, к концу следующего лета, — отметил Шахин.

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Гинцбург раскрыл срок действия вакцины "Спутник V"

Нападки на отечественную разработку связаны с конкуренцией и политикой, уверен он.

По его мнению, свои первые плоды вакцинация сможет принести к апрелю следующего года. Всего же на 2021 год запланировано производство 1,3 миллиарда доз вакцин, однако эта цифра может измениться. По словам Шахина, компании сейчас занимаются оценкой данной возможности.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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