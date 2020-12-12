Невеста умерла от коронавируса спустя несколько дней после своей несостоявшейся свадьбы

В американском штате Техас 29-летняя Стефани Линн Смит готовилась к своей свадьбе, однако буквально за несколько дней до этого у неё подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". И вместо торжественной церемонии девушка оказалась прикованной к больничной койке. Об этом сообщает телеканал NBC News.

— Сегодня должен был быть день моей свадьбы. Вместо этого Стефани находится в больнице, ей повышают уровень кислорода, и я не видел её два дня. Это действительно отстой, и я просто хочу, чтобы всё было не так, — написал в этот день её жених Джеми Бассетт.

Спустя ещё пять дней после того, как они должны были стать официальной парой, мужчине позвонили из больницы и попросили приехать к Стефани. По его словам, он знал, что подобные свидания обычно проводят для тяжелобольных пациентов, поэтому морально готовился к этому. Однако реальность оказалась ещё хуже.

— Они сказали нам, что у неё четыре раза пропадал пульс, трижды им удалось вернуть её с помощью сердечно-лёгочной реанимации, но в последний раз ничего не помогло, — объяснил он журналистам.

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