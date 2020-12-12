Невеста умерла от коронавируса спустя несколько дней после своей несостоявшейся свадьбы
Врачам трижды удавалось привести её в сознание.
В американском штате Техас 29-летняя Стефани Линн Смит готовилась к своей свадьбе, однако буквально за несколько дней до этого у неё подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". И вместо торжественной церемонии девушка оказалась прикованной к больничной койке. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Невеста притворилась онкобольной, чтобы друзья оплатили ей "свадьбу мечты", но теперь пойдёт под судВ общей сложности ей удалось собрать более 850 тысяч рублей.
— Сегодня должен был быть день моей свадьбы. Вместо этого Стефани находится в больнице, ей повышают уровень кислорода, и я не видел её два дня. Это действительно отстой, и я просто хочу, чтобы всё было не так, — написал в этот день её жених Джеми Бассетт.
Спустя ещё пять дней после того, как они должны были стать официальной парой, мужчине позвонили из больницы и попросили приехать к Стефани. По его словам, он знал, что подобные свидания обычно проводят для тяжелобольных пациентов, поэтому морально готовился к этому. Однако реальность оказалась ещё хуже.
Невеста из Екатеринбурга погибла в жутком ДТП за неделю до свадьбы — видеоЖених получил травмы, но от госпитализации отказался.
— Они сказали нам, что у неё четыре раза пропадал пульс, трижды им удалось вернуть её с помощью сердечно-лёгочной реанимации, но в последний раз ничего не помогло, — объяснил он журналистам.
Ранее Лайф рассказывал трагическую историю молодожёнов, которые хотели повторить сцену из "Титаника" на предсвадебной фотосессии, но утонули.
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