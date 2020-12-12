Юрист рассказал, как можно остаться без денег, воспользовавшись QR-кодом

В уходящем году в России выросло число преступлений с использованием QR-кодов в информационных целях либо для оплаты чего-либо. Как это происходит, агентству "Прайм" рассказал управляющий партнёр юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

— Мошенники размещают QR-коды на листовках, информационных стендах либо замещают надлежащие коды организаций, в которых потребитель хочет произвести оплату, на сгенерированные собственные коды, которые перенаправляют денежные средства плательщика на счета злоумышленников, — отметил Редин.

По словам правозащитника, мошенники используют одну из двух имеющихся схем. По одной — жертва сама переводит им деньги после того, как её вводят в заблуждение. Вторая же предполагает скачивание вирусных программ на смартфон, которые взламывают другие приложения и получают доступ к банковским картам.

При этом, если пользователю нужно что-то оплатить с помощью QR-кода, помочь не стать жертвой мошенников может лишь собственная внимательность и осторожность. Кроме того, можно воспользоваться сервисами по считыванию таких кодов от производителей антивирусных программ.

Попробовать вернуть свои деньги можно с помощью заявления в банк или обращения в правоохранительные органы.