Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Автоэксперт рассказал, как обезопасить машину от угона

По его словам, только лишь автономной сигнализации уже недостаточно.

12 декабря 2020, 22:01

В последнее время угонщики автомобилей перевели свои взгляды с люксовых моделей на более доступные марки, поэтому автолюбителям придётся потратиться на безопасность своих машин, чтобы не потерять их. Об этом заявил председатель координационного совета межрегионального профсоюза "Таксист", член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков.

"Волшебство какое-то". Жители Новосибирска починили авто женщины-таксиста, избитой подростками

"Волшебство какое-то". Жители Новосибирска починили авто женщины-таксиста, избитой подростками

Неравнодушные также перевели ей деньги на лечение и подарки детям на Новый год.

Обращаюсь к автолюбителям, к профессионалам: ставьте автомобили на автостоянку, страхуйте, ставьте средства защиты на автомобиль, вплоть до замков на колёса. Только так вы можете обезопасить себя от угонщиков. Конечно, вы будете тратиться. Но государство не может вас обезопасить, — заявил он в интервью порталу Ura.ru.

При этом, как рассказал журналистам автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов, текущая ситуация едва ли приведёт к росту стоимости страховки на популярные у угонщиков автомобили. В то же время он рекомендует устанавливать на авто не просто автономную сигнализацию, но и добавлять к ней механическую — хоть блокировку руля, хоть коробки передач.

Очень хорошо работают техноблоки. Это противоугонная система, которая блокирует тормозной контур и зажигание, — отмечает он.

Ранее Лайф рассказывал пять вещей, которые категорически запрещены на автомобилях с вариатором.

Авторы
Тюленин Сергей
Тюленин Сергей

Выбор редакции

В Петербурге пьяный угонщик протаранил автомобиль и убил женщину, сбегая от полицейских — видео

23 ноября, 08:18

Автоледи случайно протаранила толпу демонстрантов на Манхэттене, семь человек пострадали

11 декабря, 23:50

TikTok назвал самые популярные треки уходящего года в России

вчера в 21:37

Украинская оппозиция обвинила власти в "шизофрении" из-за ситуации с показом российского мультика

вчера в 23:46

В США около 300 тысяч человек заразились коронавирусом из-за медицинской конференции

вчера в 23:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1