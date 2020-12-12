Автоэксперт рассказал, как обезопасить машину от угона

В последнее время угонщики автомобилей перевели свои взгляды с люксовых моделей на более доступные марки, поэтому автолюбителям придётся потратиться на безопасность своих машин, чтобы не потерять их. Об этом заявил председатель координационного совета межрегионального профсоюза "Таксист", член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков.

— Обращаюсь к автолюбителям, к профессионалам: ставьте автомобили на автостоянку, страхуйте, ставьте средства защиты на автомобиль, вплоть до замков на колёса. Только так вы можете обезопасить себя от угонщиков. Конечно, вы будете тратиться. Но государство не может вас обезопасить, — заявил он в интервью порталу Ura.ru.

При этом, как рассказал журналистам автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов, текущая ситуация едва ли приведёт к росту стоимости страховки на популярные у угонщиков автомобили. В то же время он рекомендует устанавливать на авто не просто автономную сигнализацию, но и добавлять к ней механическую — хоть блокировку руля, хоть коробки передач.

— Очень хорошо работают техноблоки. Это противоугонная система, которая блокирует тормозной контур и зажигание, — отмечает он.

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