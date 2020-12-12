Лайф публикует видео момента взрыва у здания УФСБ в Карачаево-Черкесии

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В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер наблюдения, где запечатлён момент взрыва у здания УФСБ РФ по Карачаево-Черкесии, в результате которого пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов.

Как видно на кадрах, злоумышленник в какой-то момент сумел выбежать на середину проезжей части, после чего привёл в действие взрывное устройство. Незадолго до этого он находился на другой стороне дороги с одним человеком. Добавим, что взрыв произошёл в 12 часов 08 минут.

Ранее Лайф сообщал, что 11 декабря произошёл взрыв у здания УФСБ РФ по Карачаево-Черкесии. Злоумышленник приехал на место происшествия на автомобиле, зарегистрированном на другого человека. Номера на авто были и вовсе от другого транспортного средства.