Лайф публикует видео момента взрыва у здания УФСБ в Карачаево-Черкесии
Ранее сообщалось, что к месту происшествия злоумышленник приехал на чужом автомобиле.
Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер наблюдения, где запечатлён момент взрыва у здания УФСБ РФ по Карачаево-Черкесии, в результате которого пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов.
Как видно на кадрах, злоумышленник в какой-то момент сумел выбежать на середину проезжей части, после чего привёл в действие взрывное устройство. Незадолго до этого он находился на другой стороне дороги с одним человеком. Добавим, что взрыв произошёл в 12 часов 08 минут.
НАК раскрыл подробности инцидента у здания УФСБ в Карачаево-ЧеркесииНикто из гражданских не пострадал.
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