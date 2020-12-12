Лобода отказалась выступать на "Золотом граммофоне" из-за похожего номера у другой певицы

Певица Светлана Лобода во время записи юбилейной программы "Золотой граммофон" должна была закрывать её своей песней "Мой". Однако так и не появилась на сцене, поскольку в выступлении другой артистки тоже была использована ванна в качестве реквизита. Об этом она рассказала в интервью Super.ru.

— Две недели назад мы заявили, что будем готовить номер, в котором главным реквизитом будет ванна, мы две недели готовили его, до пяти утра я репетировала. Наняла каскадёров, акробатов. Моё тело в синяках и ушибах, — рассказала она.

Когда началась финальная репетиция, Лобода обратила внимание, что незадолго до неё на сцене должна появиться певица Мари Краймбрери с композицией "Пряталась в ванне". Как несложно догадаться по названию, в этом выступлении используется такой же реквизит, как и у Светланы. Поэтому она попросила организаторов хотя бы передвинуть их номера подальше друг от друга, но этого не произошло.

— Я посчитала, что моё участие в "Золотом граммофоне" просто невозможно. Я считаю, что мы, артисты, должны бороться за то, чтобы повышать качество наших выступлений, — заявила Лобода.

По словам же её продюсера Нателлы Крапивиной, причиной такого стечения обстоятельств мог стать тот факт, что специально для работы над номером Лободы был приглашён Олег Боднарчук, это могло не понравиться режиссёру церемонии Андрею Сычёву. Продюсер убеждена, что такой подход организаторов не только признак непрофессионализма, но и "абсолютного" неуважения к зрителям.

— Мы привыкли держать высокую планку качества и полностью сами финансировали свой номер, чтобы в очередной раз удивить и порадовать наших поклонников. Мы обязательно найдём возможность в самое ближайшее время показать его, — добавила Крапивина.

К слову о ванных, осенью Светлана поделилась с подписчиками кадрами с одной из своих фотосессий в прозрачном белье, на которых она показала больше, чем нужно.