TikTok назвал самые популярные треки уходящего года в России
Компания также представила рейтинги популярности артистов.
Видеосервис TikTok подвёл итоги года в России и показал рейтинг самых популярных треков в 2020 году. Возглавил список Rakhim с треком Fendi, замыкает его хит блогера Dava и Серёги "Чёрный бумер". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы компании.
Медбрат из красной зоны завёл канал в TikTok и набирает сотни тысяч просмотровАмира поддерживают коллеги — они снимаются в его роликах.
- Rakhim — Fendi,
- Бьянка и Артур Бабич — "Были танцы",
- Gafur и Jony — Lollipop,
- Cardi B — WAP (feat. Megan Thee Stallion),
- Blackpink — How you like that,
- The Limba и Andro — X.O,
- The Limba — "Смузи",
- Джаро и Ханза — "Ты мой кайф",
- Karna.val — "Психушка",
- Dava и Серёга — "Чёрный бумер".
Самыми популярными музыкантами в российском сегменте соцсети стали Rakhim, Джаро и Ханза. Завоевать настоящую любовь зрителей в 2020-м удалось телеведущей Насте Ивлеевой, певцу Егору Криду, в этом списке также Клава Кока, Андрей Малахов и Dava.
Ранее Лайф сообщал, что самым вирусным видео в TikTok оказалось то, где девушка просто кивает головой.
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