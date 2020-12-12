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TikTok назвал самые популярные треки уходящего года в России

Компания также представила рейтинги популярности артистов.

12 декабря 2020, 21:37

Видеосервис TikTok подвёл итоги года в России и показал рейтинг самых популярных треков в 2020 году. Возглавил список Rakhim с треком Fendi, замыкает его хит блогера Dava и Серёги "Чёрный бумер". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы компании.

Медбрат из красной зоны завёл канал в TikTok и набирает сотни тысяч просмотров

Медбрат из красной зоны завёл канал в TikTok и набирает сотни тысяч просмотров

Амира поддерживают коллеги — они снимаются в его роликах.
  1. Rakhim — Fendi,
  2. Бьянка и Артур Бабич — "Были танцы",
  3. Gafur и Jony — Lollipop,
  4. Cardi B — WAP (feat. Megan Thee Stallion),
  5. Blackpink — How you like that,
  6. The Limba и Andro — X.O,
  7. The Limba — "Смузи",
  8. Джаро и Ханза — "Ты мой кайф",
  9. Karna.val — "Психушка",
  10. Dava и Серёга — "Чёрный бумер".

Самыми популярными музыкантами в российском сегменте соцсети стали Rakhim, Джаро и Ханза. Завоевать настоящую любовь зрителей в 2020-м удалось телеведущей Насте Ивлеевой, певцу Егору Криду, в этом списке также Клава Кока, Андрей Малахов и Dava.

Ранее Лайф сообщал, что самым вирусным видео в TikTok оказалось то, где девушка просто кивает головой.

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Тюленин Сергей
Тюленин Сергей

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