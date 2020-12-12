TikTok назвал самые популярные треки уходящего года в России

Видеосервис TikTok подвёл итоги года в России и показал рейтинг самых популярных треков в 2020 году. Возглавил список Rakhim с треком Fendi, замыкает его хит блогера Dava и Серёги "Чёрный бумер". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы компании.