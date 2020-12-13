Twitter ненадолго запретил пользователям лайкать "спорные" сообщения Трампа

"Твиттер" на протяжении непродолжительного отрезка времени не давал пользователям лайкать, делиться и отвечать на сообщения действующего президента США Дональда Трампа о прошедших выборах, сообщает Reuters.

— Мы по недосмотру ограничили возможность взаимодействия с маркированным твитом, который вы упомянули. Эта мера была отменена, — отметил представитель компании.

Стоит отметить, что речь идёт о постах Трампа, в которых он вновь заявлял о своей внушительной победе на президентских выборах. "Твиттер" пометил их как "спорные".