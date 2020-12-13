Twitter ненадолго запретил пользователям лайкать "спорные" сообщения Трампа
В администрации социальной сети утверждают, что это произошло случайно.
Фото © Pixabay
"Твиттер" на протяжении непродолжительного отрезка времени не давал пользователям лайкать, делиться и отвечать на сообщения действующего президента США Дональда Трампа о прошедших выборах, сообщает Reuters.
Twitter передаст Байдену официальный аккаунт президента СШАПри этом нынешний лидер, Дональд Трамп, предпочитает публиковать заявления на личной странице.
— Мы по недосмотру ограничили возможность взаимодействия с маркированным твитом, который вы упомянули. Эта мера была отменена, — отметил представитель компании.
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Стоит отметить, что речь идёт о постах Трампа, в которых он вновь заявлял о своей внушительной победе на президентских выборах. "Твиттер" пометил их как "спорные".
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