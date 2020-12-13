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Twitter ненадолго запретил пользователям лайкать "спорные" сообщения Трампа

В администрации социальной сети утверждают, что это произошло случайно.

13 декабря 2020, 01:37

Фото © Pixabay

"Твиттер" на протяжении непродолжительного отрезка времени не давал пользователям лайкать, делиться и отвечать на сообщения действующего президента США Дональда Трампа о прошедших выборах, сообщает Reuters.

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При этом нынешний лидер, Дональд Трамп, предпочитает публиковать заявления на личной странице.

Мы по недосмотру ограничили возможность взаимодействия с маркированным твитом, который вы упомянули. Эта мера была отменена, — отметил представитель компании.

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Там ждут комментариев от Еврокомиссии.

Стоит отметить, что речь идёт о постах Трампа, в которых он вновь заявлял о своей внушительной победе на президентских выборах. "Твиттер" пометил их как "спорные".

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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