Столетний ветеран собрал более 30 миллионов фунтов для врачей и отправился в путешествие мечты

В Великобритании 100-летний ветеран Том Мур, чьё имя стало известно во всём мире после того, как Елизавета II наградила его рыцарским орденом за сбор пожертвований для медиков, смог исполнить ещё одну свою мечту и отправился в путешествие на остров Барбадос.

— Поддержка, которую мне оказали в 2020 году, придала мне новую энергию, и сегодня я могу отметить кое-что из своего списка желаний, — написал он в "Твиттере".

К публикации была прикреплена фотография Тома из салона самолёта. Запись вызвала волну восторженных комментариев в адрес ветерана, авиакомпания и другие пользователи выразили ему слова поддержки и пожелали чудесного отдыха. При этом сам немолодой турист уже заявил, что планирует также посетить Индию.

В середине июля текущего года Мур был удостоен звания рыцаря за кампанию по сбору средств для борьбы с коронавирусом. Мужчина пообещал подписчикам, что сделает 100 кругов вокруг своего сада на ходунках, если его идею поддержат. В итоге он перевыполнил план вдвое, этот поступок привлёк внимание общественности, и люди пожертвовали в общей сложности более 30 миллионов фунтов вместо первоначально ожидаемой тысячи.