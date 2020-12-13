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Семье прислали "вонючие тряпки" и чужую вставную челюсть вместо вещей умершего от коронавируса дедушки

По словам представителя дома престарелых, где тот жил в последние годы, виной всему стали коронавирусные ограничения.

13 декабря 2020, 00:31
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/nicksoniris" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iris Nickson</a></p>

Фото © Twitter / Iris Nickson

В Великобритании семья 90-летнего Раймонда Никсона, скончавшегося от осложнений после коронавируса, под видом его личных вещей получила "вонючие тряпки" и чужую вставную челюсть. Об этом сообщает Daily Star.

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При этом сам парень действовал согласно требованиям Роспотребнадзора.

Скорбящей семье выдали вставную челюсть и грязную одежду другого пациента после восьми недель ожидания вещей своего отца, — говорится в публикации.

При этом, как заявили представители дома престарелых, где в последние годы жил умерший, причиной случившегося стали ограничения, введённые из-за коронавируса, поскольку семьи не могут пойти "сортировать" вещи самостоятельно. В свою очередь, местные власти пообещали родственникам Никсона разобраться в произошедшем.

Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге врачи выписали пенсионера после лечения от коронавируса, но он умер по пути домой.

Авторы
Тюленин Сергей
Тюленин Сергей

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