Семье прислали "вонючие тряпки" и чужую вставную челюсть вместо вещей умершего от коронавируса дедушки
По словам представителя дома престарелых, где тот жил в последние годы, виной всему стали коронавирусные ограничения.
Фото © Twitter / Iris Nickson
В Великобритании семья 90-летнего Раймонда Никсона, скончавшегося от осложнений после коронавируса, под видом его личных вещей получила "вонючие тряпки" и чужую вставную челюсть. Об этом сообщает Daily Star.
В Москве пенсионер-антимасочник плюнул в лицо бариста, обматерил и избил его тростью — видеоПри этом сам парень действовал согласно требованиям Роспотребнадзора.
— Скорбящей семье выдали вставную челюсть и грязную одежду другого пациента после восьми недель ожидания вещей своего отца, — говорится в публикации.
При этом, как заявили представители дома престарелых, где в последние годы жил умерший, причиной случившегося стали ограничения, введённые из-за коронавируса, поскольку семьи не могут пойти "сортировать" вещи самостоятельно. В свою очередь, местные власти пообещали родственникам Никсона разобраться в произошедшем.
Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге врачи выписали пенсионера после лечения от коронавируса, но он умер по пути домой.
Коронавирус: Главное
Выбор редакции
В России за сутки вновь выявлено свыше 28 тысяч случаев коронавируса
80-летний дедушка случайно попал на съёмку и теперь отбивается от контрактов, став успешной моделью
"Будет трое нас". Шнуров снова станет отцом
В США охотник застрелил сына, приняв за оленя
Момент землетрясения в Чечне попал на видео
Комментариев: 0