Семье прислали "вонючие тряпки" и чужую вставную челюсть вместо вещей умершего от коронавируса дедушки

В Великобритании семья 90-летнего Раймонда Никсона, скончавшегося от осложнений после коронавируса, под видом его личных вещей получила "вонючие тряпки" и чужую вставную челюсть. Об этом сообщает Daily Star.

— Скорбящей семье выдали вставную челюсть и грязную одежду другого пациента после восьми недель ожидания вещей своего отца, — говорится в публикации.

При этом, как заявили представители дома престарелых, где в последние годы жил умерший, причиной случившегося стали ограничения, введённые из-за коронавируса, поскольку семьи не могут пойти "сортировать" вещи самостоятельно. В свою очередь, местные власти пообещали родственникам Никсона разобраться в произошедшем.

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