Хакеры взломали аккаунт известного британского издания и "похоронили" Месси
Они также признали Трампа победителем на выборах в США.
Скриншот © Twitter / The Telegraph
Твиттер-аккаунт британской газеты The Telegraph оказался взломан неизвестными, которые решили немного пошалить и опубликовать от имени издания несколько громких заявлений, в том числе о смерти нападающего футбольного клуба "Барселона" Лионеля Месси.
Хакеры похитили данные об американской вакцине от коронавирусаУтечка информации произошла с серверов агентства по лекарственным средствам Евросоюза.
— Месси умер. Пишем F в чат, парни, — говорится в сообщении.
Помимо этого взломщики также поглумились над системой безопасности издания, назвав её лучшей, опубликовали некоторое количество оскорбительных публикаций, признали Трампа победителем на выборах в США. В общей сложности "сенсационные" публикации продолжали выходить около часа, после чего прекратились.
К настоящему моменту все посты уже успешно удалены из ленты, в том числе и тот, где говорится, что таблоид Daily Mirror "лучше, чем Telegraph", однако официальных объяснений от издания пока не последовало.
Ранее Лайф сообщал, что хакеры потребовали у "Манчестер Юнайтед" миллионы, угрожая компроматом.
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