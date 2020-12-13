Хакеры взломали аккаунт известного британского издания и "похоронили" Месси

Скриншот © Twitter / The Telegraph

Твиттер-аккаунт британской газеты The Telegraph оказался взломан неизвестными, которые решили немного пошалить и опубликовать от имени издания несколько громких заявлений, в том числе о смерти нападающего футбольного клуба "Барселона" Лионеля Месси.

— Месси умер. Пишем F в чат, парни, — говорится в сообщении.

Помимо этого взломщики также поглумились над системой безопасности издания, назвав её лучшей, опубликовали некоторое количество оскорбительных публикаций, признали Трампа победителем на выборах в США. В общей сложности "сенсационные" публикации продолжали выходить около часа, после чего прекратились.

К настоящему моменту все посты уже успешно удалены из ленты, в том числе и тот, где говорится, что таблоид Daily Mirror "лучше, чем Telegraph", однако официальных объяснений от издания пока не последовало.

Ранее Лайф сообщал, что хакеры потребовали у "Манчестер Юнайтед" миллионы, угрожая компроматом.