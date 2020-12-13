Пушков — о протесте Украины из-за расширения санкционного списка РФ: А чего ждали?
По его словам, именно Киев пять лет назад первым ввёл ограничительные меры против ряда граждан России.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Российский сенатор Алексей Пушков у себя в "Твиттере" выразил удивление относительно протеста украинских властей из-за расширения Москвой санкционного списка, в который теперь входит 849 граждан Незалежной.
МИД Украины выразил протест России в связи с расширением санкционного спискаРанее был утверждён перечень из 849 украинцев, против которых введены специальные экономические меры.
Член Совфеда напомнил, что именно Киев в 2015 году первым ввёл санкции против нескольких граждан России, позже этот список только увеличивался.
— Против чего они протестуют? Против того, чем давно занимаются сами? А чего ждали? — заметил Пушков.
Напомним, Россия 11 декабря расширила список граждан Украины, против которых вводятся санкции. Отныне в нём 849 человек, среди которых спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Верховной рады Руслан Стефанчук и другие лица.
Выбор редакции
Жителя Словакии могут осудить на 10 лет из-за кражи двух конфет
Украинская оппозиция обвинила власти в "шизофрении" из-за ситуации с показом российского мультика
Сторонник Трампа открыл стрельбу по избирателям Байдена на митинге в США — видео
Момент землетрясения в Чечне попал на видео
В США охотник застрелил сына, приняв за оленя
Комментариев: 0