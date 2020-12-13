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Категорий: 17

Пушков — о протесте Украины из-за расширения санкционного списка РФ: А чего ждали?

По его словам, именно Киев пять лет назад первым ввёл ограничительные меры против ряда граждан России.

13 декабря 2020, 02:33
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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Российский сенатор Алексей Пушков у себя в "Твиттере" выразил удивление относительно протеста украинских властей из-за расширения Москвой санкционного списка, в который теперь входит 849 граждан Незалежной.

МИД Украины выразил протест России в связи с расширением санкционного списка

МИД Украины выразил протест России в связи с расширением санкционного списка

Ранее был утверждён перечень из 849 украинцев, против которых введены специальные экономические меры.

Член Совфеда напомнил, что именно Киев в 2015 году первым ввёл санкции против нескольких граждан России, позже этот список только увеличивался.

Против чего они протестуют? Против того, чем давно занимаются сами? А чего ждали? — заметил Пушков.

Напомним, Россия 11 декабря расширила список граждан Украины, против которых вводятся санкции. Отныне в нём 849 человек, среди которых спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Верховной рады Руслан Стефанчук и другие лица.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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