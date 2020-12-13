Пушков — о протесте Украины из-за расширения санкционного списка РФ: А чего ждали?

Российский сенатор Алексей Пушков у себя в "Твиттере" выразил удивление относительно протеста украинских властей из-за расширения Москвой санкционного списка, в который теперь входит 849 граждан Незалежной.

Член Совфеда напомнил, что именно Киев в 2015 году первым ввёл санкции против нескольких граждан России, позже этот список только увеличивался.

— Против чего они протестуют? Против того, чем давно занимаются сами? А чего ждали? — заметил Пушков.

Напомним, Россия 11 декабря расширила список граждан Украины, против которых вводятся санкции. Отныне в нём 849 человек, среди которых спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Верховной рады Руслан Стефанчук и другие лица.