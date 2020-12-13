Эксперт объяснил, почему лучше не ложиться спать рядом со смартфоном
По его словам, это может навредить не только качеству сна.
К настоящему моменту наука не нашла доказательств, что излучение смартфона оказывает существенное влияние на организм человека, однако привычка держать гаджет поближе к себе даже во время сна точно не несёт в себе ничего хорошего. Об этом заявил старший специалист по тестированию цифровых продуктов "Роскачества" Сергей Кузьменко в интервью "Российской газете".
Эксперт назвал приложения, которые замедляют ваш смартфонДля решения этой проблемы нужно лишь немного покопаться в настройках.
— Во-первых, это вредно для зрения. Во-вторых, это может вызвать нарушения сна — и с психологической точки зрения, и с физиологической, — пояснил он.
По словам Кузьменко, психологические проблемы заключаются в том, что мозг пытается обработать всю ту информацию, которую увидел во время пролистывания ленты, и "волнуется" от прочитанных новостей. А физиологические последствия связаны с тем, что свечение экрана может влиять на выработку мелатонина — гормона сна.
Журналист установил около двухсот программ на свой смартфон и обнаружил незаконную слежку ЦРУВ ходе расследования он выяснил, что независимые разработчики продают данные с целью заработка.
— Так что оставлять в стороне мобильный телефон за час до сна, поставив будильник на завтра, — самый оптимальный вариант, — уверен эксперт.
Помимо этого специалист предостерёг тех, кто оставляет свой гаджет подключённым к зарядке на всю ночь, ведь это не только сокращает срок службы аккумулятора, но и может привести к другим последствиям, если, например, зарядное устройство неисправно.
Ранее Лайф рассказывал, какие настройки-невидимки убивают зарядку вашего смартфона.
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