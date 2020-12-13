Названо число российских компаний, которые собираются повысить зарплату сотрудникам в новом году
Ещё больше предприятий намерены заняться расширением своего штата.
Сразу 32% российских компаний собираются увеличить зарплату сотрудникам в наступающем году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
Составлен рейтинг отраслей с самой высокой зарплатой топ-менеджеровНа первом месте ожидаемо оказались нефтяники.
Ещё 35% фирм и вовсе планируют расширять свой штат. Столько же сообщили о намерении открывать новые направления своей деятельности, а вот 25%, напротив, сказали, что будут работать только в одном.
Названы регионы с самой высокой средней зарплатой по России. Москва даже в тройку не попалаСамая низкая оплата труда — в Ивановской области.
Кроме того, 23% респондентов собираются заняться обучением своего персонала, 19% компаний начнут больше тратить на рекламу и маркетинг, чуть меньше — 15% — введут новую систему премирования, а 9% расширят систему нематериальных бонусов.
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