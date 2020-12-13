Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Названо число российских компаний, которые собираются повысить зарплату сотрудникам в новом году

Ещё больше предприятий намерены заняться расширением своего штата.

13 декабря 2020, 04:30

Сразу 32% российских компаний собираются увеличить зарплату сотрудникам в наступающем году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Составлен рейтинг отраслей с самой высокой зарплатой топ-менеджеров

Составлен рейтинг отраслей с самой высокой зарплатой топ-менеджеров

На первом месте ожидаемо оказались нефтяники.

Ещё 35% фирм и вовсе планируют расширять свой штат. Столько же сообщили о намерении открывать новые направления своей деятельности, а вот 25%, напротив, сказали, что будут работать только в одном.

Названы регионы с самой высокой средней зарплатой по России. Москва даже в тройку не попала

Названы регионы с самой высокой средней зарплатой по России. Москва даже в тройку не попала

Самая низкая оплата труда — в Ивановской области.

Кроме того, 23% респондентов собираются заняться обучением своего персонала, 19% компаний начнут больше тратить на рекламу и маркетинг, чуть меньше — 15% — введут новую систему премирования, а 9% расширят систему нематериальных бонусов.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1