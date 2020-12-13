В Роспотребнадзоре назвали возможные последствия коронавируса для организма

Перенесённая коронавирусная инфекция может привести к последствиям для организма. При этом нередко пациенты жалуются как на физиологические, так и на когнитивные изменения. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— В большинстве случаев после перенесённого ОРВИ человек ещё долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенёс грипп или CoViD-19, — сказала она в интервью РИА "Новости".

По словам Пшеничной, нередко поступают жалобы на снижение памяти, концентрации внимания, некоторые пациенты на протяжении долгого времени после выздоровления жалуются на жжение в груди, головную и мышечную боль, головокружение и тахикардию.

Ранее специалист объяснила, почему при тяжёлом течении коронавирусной инфекции может начаться выпадение волос.