В Роспотребнадзоре назвали возможные последствия коронавируса для организма
Некоторые пациенты жалуются на них на протяжении длительного периода после выздоровления.
Фото © Владимир Смирнов / ТАСС
Перенесённая коронавирусная инфекция может привести к последствиям для организма. При этом нередко пациенты жалуются как на физиологические, так и на когнитивные изменения. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Врач назвал последствия коронавируса, которые могут остаться с человеком на всю жизньВероятность их развития зависит от возраста, тяжести заболевания и общего состояния до болезни.
— В большинстве случаев после перенесённого ОРВИ человек ещё долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенёс грипп или CoViD-19, — сказала она в интервью РИА "Новости".
По словам Пшеничной, нередко поступают жалобы на снижение памяти, концентрации внимания, некоторые пациенты на протяжении долгого времени после выздоровления жалуются на жжение в груди, головную и мышечную боль, головокружение и тахикардию.
Ранее специалист объяснила, почему при тяжёлом течении коронавирусной инфекции может начаться выпадение волос.
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