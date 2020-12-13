Американец пытался улететь из Лас-Вегаса на крыле самолёта, но не удержался — видео

@AlaskaAir crew has been exceptional as The Original Wingman graces us with his presence. #StayHot2020 pic.twitter.com/79PHcHhJ0q — Brooke Knight (@SkipperBK13) December 12, 2020

В аэропорту Лас-Вегаса неизвестный мужчина забрался на крыло пассажирского лайнера авиакомпании Alaska Airlines и пытался таким образом улететь из самого злачного города США. Однако он не учёл, что самолёт только приземлился и пока никуда не взлетит, а затем и вовсе свалился на землю, где его уже ждали полицейские. Об этом сообщает TMZ.

— Это был чувак, который, как говорят, появился из ниоткуда, но каким-то образом пробрался на крыло, — говорится в публикации.

По данным издания, мужчина просто перелез через забор и каким-то чудом смог проскользнуть к взлётной полосе. Первым его заметил командир воздушного судна, а затем уже и удивлённые пассажиры. Сперва они фотографировали забавного весельчака, однако по мере того как его "шоу" затягивалось по времени, людям становилось уже не так весело.

Когда к месту прибыли многочисленные полицейские, безбилетник отказался спускаться добровольно и решил спрятаться от стражей порядка на самом конце крыла, параллельно снимая с себя обувь. Что именно им двигало в этот момент, непонятно, но мужчина не смог удержаться, рухнул на землю и сильно ударился головой.

Нарушителя тут же задержали и увезли для выяснения обстоятельств, его состояние после жёсткого удара не уточняется. Однако, как прокомментировали случившееся в местной полиции, у задержанного могут быть проблемы с психикой.

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