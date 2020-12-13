Савичева пожаловалась, что ещё ни разу не была в своём доме на Бали
По словам певицы, жильё подарили ей с мужем ещё на свадьбу в 2014 году.
Юлия Савичева. Фото © Instagram / yuliasavicheva
Российская певица Юлия Савичева в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ призналась, что у неё есть свой дом на Бали, но из-за логистических сложностей она ни разу в нём не была, поэтому недвижимость на райском курорте выглядит не слишком привлекательно.
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— Ты представляешь, сколько туда лететь, как надо за ним ухаживать? Сейчас дом находится в не очень хорошем состоянии, — рассказала она ведущей шоу Лере Кудрявцевой.
По словам певицы, дом был подарен ей с мужем ещё на свадьбе в 2014-м, но за эти годы у неё не было возможности посетить его, и кто присматривает за жильём — тоже неясно. Помимо того, Савичева с супругом регулярно летает в Португалию к своей дочери, соответственно, на посещение удалённых курортов не остаётся времени.
Ранее Лайф сообщал, что Светлана Лобода отказалась выступать на "Золотом граммофоне" из-за похожего номера у другой певицы.
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