Власти Британии призвали ретейлеров запастись продуктами из-за Brexit
Окончательно процесс выхода страны из ЕС должен завершиться до конца года.
Фото © ТАСС / Zuma
Власти Великобритании предупредили владельцев местных супермаркетов о необходимости запастись продовольствием в связи с неопределённостью в вопросах окончательного выхода страны из Евросоюза. Об этом пишет The Sunday Times.
Отмечается, что до сих пор Брюссель и Лондон не пришли к единому соглашению по принципам взаимодействия после Brexit, из-за чего переговоры зашли в тупик. Власти не исключают, что Brexit может состояться без соглашения, и в связи с этим считают, что в магазинах может начаться ажиотаж, который спровоцирует дефицит продуктов питания и медикаментов. Издание уточняет, что правительство потребовало создать запас товаров на шесть недель, а также обеспечить условия их хранения.
ЕС призвал Великобританию не нарушать договор о Brexit из-за нового законопроектаПредставленный документ вызвал волну критики в Еврокомиссии.
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 1 февраля 2020 года. Членом Европейского экономического сообщества она была с 1 января 1973 года. Однако окончательно процедура Brexit должна закончиться до конца текущего года. До этого времени стороны должны определиться с дальнейшим взаимодействием по всем вопросам, в том числе в торговле, экономике и промышленности.
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