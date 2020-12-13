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Власти Британии призвали ретейлеров запастись продуктами из-за Brexit

Окончательно процесс выхода страны из ЕС должен завершиться до конца года.

13 декабря 2020, 07:42
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Власти Великобритании предупредили владельцев местных супермаркетов о необходимости запастись продовольствием в связи с неопределённостью в вопросах окончательного выхода страны из Евросоюза. Об этом пишет The Sunday Times.

Отмечается, что до сих пор Брюссель и Лондон не пришли к единому соглашению по принципам взаимодействия после Brexit, из-за чего переговоры зашли в тупик. Власти не исключают, что Brexit может состояться без соглашения, и в связи с этим считают, что в магазинах может начаться ажиотаж, который спровоцирует дефицит продуктов питания и медикаментов. Издание уточняет, что правительство потребовало создать запас товаров на шесть недель, а также обеспечить условия их хранения.

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Представленный документ вызвал волну критики в Еврокомиссии.

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 1 февраля 2020 года. Членом Европейского экономического сообщества она была с 1 января 1973 года. Однако окончательно процедура Brexit должна закончиться до конца текущего года. До этого времени стороны должны определиться с дальнейшим взаимодействием по всем вопросам, в том числе в торговле, экономике и промышленности.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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