Власти Британии призвали ретейлеров запастись продуктами из-за Brexit

Отмечается, что до сих пор Брюссель и Лондон не пришли к единому соглашению по принципам взаимодействия после Brexit, из-за чего переговоры зашли в тупик. Власти не исключают, что Brexit может состояться без соглашения, и в связи с этим считают, что в магазинах может начаться ажиотаж, который спровоцирует дефицит продуктов питания и медикаментов. Издание уточняет, что правительство потребовало создать запас товаров на шесть недель, а также обеспечить условия их хранения.