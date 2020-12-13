Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Три человека погибли при пожаре в квартире в Петербурге — видео

Ещё двое получили ожоги и отравились продуктами горения.

13 декабря 2020, 07:34

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Пожар произошёл в четырёхкомнатной квартире в жилом доме в Санкт-Петербурге, три человека погибли. Об этом Лайфу сообщил источник.

Также есть двое пострадавших. Их госпитализировали с отравлением продуктами горения и ожогами 9% и 10% поверхности тела. На кадрах с места происшествия, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что огонь бушевал на четвёртом этаже.

В МЧС напомнили россиянам, где нельзя запускать фейерверки и салюты

В МЧС напомнили россиянам, где нельзя запускать фейерверки и салюты

Приобретать пиротехнику лучше всего в специальных магазинах, а особое внимание следует обратить на срок годности.

Ранее Лайф рассказывал, что в Нижнем Новгороде в пожаре погибли заводчик и 30 собак.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1