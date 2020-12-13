Три человека погибли при пожаре в квартире в Петербурге — видео
Ещё двое получили ожоги и отравились продуктами горения.
Пожар произошёл в четырёхкомнатной квартире в жилом доме в Санкт-Петербурге, три человека погибли. Об этом Лайфу сообщил источник.
Также есть двое пострадавших. Их госпитализировали с отравлением продуктами горения и ожогами 9% и 10% поверхности тела. На кадрах с места происшествия, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что огонь бушевал на четвёртом этаже.
В МЧС напомнили россиянам, где нельзя запускать фейерверки и салютыПриобретать пиротехнику лучше всего в специальных магазинах, а особое внимание следует обратить на срок годности.
Ранее Лайф рассказывал, что в Нижнем Новгороде в пожаре погибли заводчик и 30 собак.
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